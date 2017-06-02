Atiker Konyaspor Başkanı Şan'ı arayarak tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'la telefonda görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'la telefonda görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ı arayarak, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcular, kulüp çalışanları ve tüm Atiker Konyaspor camiasını kutladı. Kılıçdaroğlu, Atiker Konyaspor'a katılma hakkı kazandıkları UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diledi. (Pelin Üzek / İHA)
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