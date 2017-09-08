08.09.2017 21:40 Atiker Konyaspor'a taraftar desteği

Süper Kupa karşılaşmasında yaşanılan olaylar sonrası 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, ligin 4. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Süper Kupa karşılaşmasında yaşanılan olaylar sonrası 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, ligin 4. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi taraftara açık antrenman gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 4. hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor Konya Büyükşehir Stadyumu'nda antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana Serkan Kırıntılı ile Malick Evouna katılmadı. Isınma ve 5'e2 top kapma çalışması ile başlayan antrenman yarı sahada pas çalışması ile sona erdi. Seyircisiz oynama cezası bulunan Atiker Konyaspor'a Alanyaspor maçı öncesi taraftarlar antrenmanda tezahüratlarla destek oldu.

(Mustafa Yaşar Beşer - Çağrı Cihan Yıldız / İHA)

