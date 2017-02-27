Atık varillerden oturma gurubu yaptı

Batmanlı kaynak ustası Necmettin Erdem, atık varilleri geri dönüştyrdü. Erdem, hurdaya atılan ya da hayvan yemliği olarak kullanılan varillerden oturma grubu yaparak, internet üzerinden satmaya başladı.

Batmanlı kaynak ustası Necmettin Erdem, atık varilleri geri dönüştyrdü. Erdem, hurdaya atılan ya da hayvan yemliği olarak kullanılan varillerden oturma grubu yaparak, internet üzerinden satmaya başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde 11 yıldır kaynakçılık yapan ve petrol varillerinin hurdaya atılmasını istemeyen Necmettin Erdem, bunların nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin internette bir araştırma yaptı. Bulduğu fikri değerlendiren Erdem, varilleri sanat eserine dönüştürdü. Varillerden teras ve bahçeler için oturma grubu yapan Erdem, bunları da internet üzerinden satmaya başladı.

Yaptığı takımların hem şık hem de sağlam olduğunu belirten Erdem, "Petrol varillerini hayvan yemlikleri olarak kullanıyorduk. Daha sonra bu varilleri nasıl değerlendireceğimizi düşünürken, internetten oturma gurubu yapıldığını gördüm. Ben de varilleri hurdaya gideceği yerde oturma gurubu yaparak değerlendirmek istedim. Daha sonra kanepe tarzı oturma grubu yaptım. Demirden olduğu için çok sağlam oluyor. Bahçelerde, teraslarda güzel ve sağlam duracak bir oturma grubudur. Şu anda seri imalata başladık ve sipariş alıyoruz. Sipariş geldikçe de yapıp satmaya devam edeceğiz" dedi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım /İHA)