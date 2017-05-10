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Atiba, Tolgay Arslan ve Demba Ba...
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Atiba, Tolgay Arslan ve Demba Ba...

Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarını atlatan Atiba ve Tolgay Arslan sahada antrenman yapmaya başladı, Demba Ba salonda çalıştı.

Beşiktaş, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarını atlatan Atiba ve Tolgay Arslan sahada antrenman yapmaya başladı, Demba Ba salonda çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlı takımda hazırlıklar sürüyor. Sakatlıkları düzelen Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan, antrenmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Burada güç çalışmaları yaptığı öğrenilen Atiba ve Tolgay daha sonra ikinci bölümde sahada özel program dahilinde antrenmana devam etti. İstasyonlara dayalı yapılan çalışmada Kanadalı futbolcu ve Tolgay, kısa mesafelerde depar ve koşu idmanı gerçekleştirdi.

DEMBA BA SALONDA
Siyah-beyazlı takımda Atınç Nukan düz koşu yaparken, Ömer Şişmanoğlu ise idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. Ömer, antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada düz koşu yaptı ve takımla sadece şut çalışmalarına katıldı. Sakatlığı süren Demba Ba ise özel program dahilinde salonda çalıştı.

İDMANDAN NOTLAR
Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, istasyonlarda tempolu ve düz koşu çalışmaları ile başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdi. Çalışmanın ikinci bölümünde dört ayrı kalede istasyonlar eşliğinde futbolcular şut çalışmaları yaptı. Beşiktaş'ın bugün sabah gerçekleştirdiği çalışma iki ayrı kalede 4 takımın oluşturduğu (yeşil takım-beyaz takım, turuncu takım-pembe takım) maç ile sona erdi. Yeşil ve beyaz takımın maçı biraz sert geçerken Caner ile Ersan arasında da bir ikili mücadele sonrası kısa bir tartışma yaşandı. Çift kale maçta yeşil takım ile beyaz takımın maçında galip gelen beyaz takım maç sonrası basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.
Beşiktaş, Bursaspor ile ligin 31. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.

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