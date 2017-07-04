Ateş cambazı az kalsın yanıyordu.

Ateş cambazı az kalsın yanıyordu.

Rusya'da gösteri yapan ateş cambazlarından biri elindeki meşaleye üflediği anda alevler yüzüne sıçradı. Şahıs ateşi elleriyle söndürmeye çalıştığı sırada alevler daha da büyüyünce yardıma izleyiciler koştu. Yapılan müdahale ile cambazın yanması engellenirken, olay anı ve izleyicilerin yaşadığı panik görüntülere de anbean yansıdı.

