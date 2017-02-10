10.02.2017 14:23 Ateş açılarak durdurulan minibüste 477 kilo esrar ele geçirildi

Batman'da polisten kaçan minibüs, polis tarafından ateş açılarak durduruldu. Araçta, 477 kilogram esrar ele geçirildi. Batman'da polisten kaçan minibüs, polis tarafından ateş açılarak durduruldu. Araçta, 477 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozluk ilçesinden Batman'a gelen iki aracın polis uygulama noktasını fark ederek köy yoluna girmeleri üzerine araçları takibe aldı. Takip edilen araçlara, polis tarafından 'dur' ihtarı çekildi. Uyarıyı dikkate almayan araçlardan birinin sürücüsü, polisin önünü keserek öndeki minibüsün kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan minibüse ateş açarak durdurdu. Durdurulan minibüsten Batman Çayı'na atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs polis tarafından çayın içerisinde yakalandı.

Polisin uyuşturucu madde arama köpeği 'Sarıkız' ile minibüste yaptığı aramada 477 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Mehmet Şükrü Yıldırım/İHA)

