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ATB Başkanı Çandır: 'Batı Akdeniz Enflasyonu Türkiye'nin en düşüğü oldu'
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ATB Başkanı Çandır: 'Batı Akdeniz Enflasyonu Türkiye'nin en düşüğü oldu'

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Üretici enflasyonunun 2016 yılı Aralık ayında yüzde 2.98 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Çandır, yıllık üretici enflasyonunun ise yüzde 9.94 ile son 14 yılın en yüksek 4'üncü enflasyonu olduğuna dikkat çekti. Çandır, "Burada özellikle ara malı enflasyonundaki yüzde 4.1'lik ve enerji enflasyonundaki yüzde 5.1'lik artış, hem bu ayki yüksek enflasyonu hem de geleceğe ait olumsuz beklentileri tetiklemiştir. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 9.94 ile son 14 yılın en yüksek 4'üncü enflasyonu olmuştur. Bu yüksekliğin bizim için en önemli tedirgin edici tarafı, tüketici enflasyonuna gelecekte yapacağı yükseltme etkisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin yüzde 1.28 ile 26 bölge içerisindeki en düşük tüketici enflasyonu olduğunu belirten Ali Çandır, "Türkiye ortalaması da yüzde 1.64 olarak ilan edildi. Yıllık enflasyon ise Türkiye'de yüzde 8.53, bölgemizde ise yüzde 8.61 olarak ilan edildi. Yıllık enflasyonda ortalamanın altında kaldık ve 26 bölge içerisinde en düşük 5'inci sırada yer aldık" dedi.

Antalya ve Batı Akdeniz'in benzerini daha önce hiç yaşamadığı zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktığını kaydeden BAGEV Başkanı Çandır, "Umuyorum ve diliyorum ki bir daha böyle bir yıl yaşamayız" açıklamasında bulundu.

"Tarım frenledi"

Batı Akdeniz'in Türkiye ortalamasının altında bir enflasyon yaşamasını tarıma ve daralan talebe bağlayan Çandır, tarım ve gıda sektörünün ülkede yaşanan enflasyonun tetikleyicisi değil frenleyicisi olduğunu vurguladı. Çandır, "Örneğin tarım ve gıda enflasyonu yüzde 5.4 ile hem son 14 yılın 3'üncü en düşüğü olmuş, hem de diğer kalemlerdeki fiyat artışlarının altında kalmıştır. Mesela sağlık, tıbbi ürünler ve ulaştırmada yüzde 12'lik, eğitimde yüzde 10'luk, alkol ve tütünde yüzde 32'lik, kiradaki yüzde 9.3'lük, sigortada yüzde 16.3'lük ve çeşitli mal ve hizmette ise yüzde 11.1'lik fiyat artışları yaşanmıştır. Şimdi kalkıp hala tarım ve gıda yüzünden enflasyon hedefinden saptık demek; tarım ve gıda sektörünü hiç hak etmediği ve tamamen gerçek dışı bir şekilde günah keçisi olarak ilan etmektir. Eğer tarım ve gıdayı, enflasyon sepetinden tamamen çıkarıp yeniden hesaplama yaparsanız göreceksiniz ki, aslında enflasyon uzun bir süredir çift hanede seyretmektedir. Yani, bugün hala enflasyon tek haneli olarak açıklanıyorsa bu tamamen tarım ve gıda sektöründe iştigal edenlerin, büyük baskı altında kalmalarına rağmen, genel enflasyonu frenleyici fedakarlıkları sayesindedir" ifadelerini kaydetti.

"Antalya'ya pozitif ayrımcılık"

Antalya ve Batı Akdeniz'in 2016 yılını hem ekonomik hareketlilik, hem de toplumsal hareketlilik bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir olumsuzlukla yaşadığını söyleyen Ali Çandır, "O yüzden de yıl boyunca Antalya'ya pozitif ayrımcılığı talep ettik ve gerekçelerini açıkladık. Kurumsal sorumluluk, nesnel gerçekler ve bilimsel yöntemler ışığında çözüm önerilerimizi hem kamuoyumuzla, hem de merkezi ve yerel karar vericilerle paylaştık ve tabii takipçisi olduk. Bu konudaki çözüm önerilerimiz için kentin tüm paydaşları ile ortaklaşa üretmek için azami gayreti gösterdik. Bu gayretimiz artarak devam edecektir" dedi.

Özellikle Antalya için her yönden zor geçen 2016 yılının enflasyon bakımından da kötüleşmeye başladığını kaydeden BAGEV Başkanı Ali Çandır, "Üstelik ülke büyümesinden çok uzakta olan büyümemizi, hiç olmazsa ülke ortalamasına yaklaştırmaya çalışırken yaşanacak bir aşırı bölgesel enflasyon ortamı, aradığımız ve istediğimiz bir durum değildir" diye konuştu.
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