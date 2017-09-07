07.09.2017 21:18 'Atatürkçülük üzerinden milleti kutuplaştırıyorlar'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürkçülüğün yeni müfredattan kaldırıldığına dair iddialara tepki göstererek, 'Atatürkçülük ile ilgili gerçek olmayan şeyleri söyleyerek toplumu kutuplaştırıyor. 2019'de bir netice almak istiyorlar' dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürkçülüğün yeni müfredattan kaldırıldığına dair iddialara tepki göstererek, "Atatürkçülük ile ilgili gerçek olmayan şeyleri söyleyerek toplumu kutuplaştırıyor. 2019'de bir netice almak istiyorlar" dedi.

Bakan Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde valilik, belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) destekleriyle yapılan Fuar, Kongre ve Eğitim Merkezindeki 'Sivas Değerleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışın ardından bakanlar fuarda açılan stantları gezdi. İki bakana Sivasspor standında isimlerin yazdığı formalar hediye edildi. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci daha sonra STSO'un 116'ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz müteşebbis gücünü kaliteli hale getirenin eğitim olduğunu söyledi. Eğitimin çok iyi bir noktaya gittiğini ifade eden Yılmaz, "Daha kaliteli bir eğitim için müfredatı değiştirdik. En çağdaş, en demokratik, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz" dedi.



"SURİYELİLERİN MEMUR YAPILACAĞI YALAN"

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığına 100 bin Suriyeli alınacağı iddialarını yalanlayarak, "Daha kaliteli bir eğitim için müfredatı değiştirdik. En çağdaş, en demokratik, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz. Ancak görüyorum ki benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere bir tane hiç gerçek olmayan 'Biz gerçek olmayanı söyleyelim de 100 kişiden 99'u inanmasa bir tanesi inansa bizim için kardır' diyerek bugün birisi bir tweet atmış, 'Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin Suriyeliyi memur yapacak' diyor. Bir de diyor ki resmi gazetede yayımlanmış. Yalan olduğu belli, kesin yalan. İyi ama ne yapacaksın adam böyle yazıyor. İnsanların yalanlara inanmaya meyili var. 1 kişi inandırsa kar diyor" diye konuştu.



"MÜFREDATTAN ATATÜRKÇÜLÜK KALDIRILMADI"

Yeni müfredattan Atatürkçülüğün kaldırıldığına dair iddialar da tepki gösteren Yılmaz, "Birisi de diyor ki 'Bu müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı' diyor. Bizim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimiz var hem ortaokul sonda, hem lise sonda burada hem Atatürkçülük öğretilir. Hem de Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı öğretilir. Peki bunu niye söylüyorlar? Özü şu 2019'a giderken milleti kutuplaştırmak istiyorlar. Bugün Sayın Genel Başkan diyor ki 'Matematik çok önemli' diyor. Allah için matematik ile ilgili bir eleştirin oldu mu senin. Çünkü matematikle ilgili söyleyeceği şeyler bu milleti kutuplaştırmaz ama Atatürkçülük ile ilgili gerçek olmayan şeyleri söyleyerek toplumu kutuplaştırıyor. 2019'de bir netice almak istiyorlar" şeklinde konuştu.



"MÜFREDAT SAYESİNDE ESKİ YAZDIĞIMIZ KİTAPLARI OKUYORLAR"

Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı kitabın 2012 programına göre hazırlandığını söyleyen Yılmaz, "Bir başka yalan ise Peygamberimizin hayatı seçmeli ders zorunlu ders değil. Bu kitabı biz yeni yazmadık. Geçen yılda öğrencilerimize aynı öğretilen konu geçen yıl hiç gündeme getirilmemiş 2012 programa uygun olarak yazılmış bir kitap şimdi gelmişler yeni yazılmış gibi yeni eleştiriyorlar. Herhalde bu müfredatın bir önemi de bizim geçmiş yıllarda yazmış olduğumuz kitapları okutturmamız oldu. Peygamberimizin hayatı kitabı yeni basılmadı, yeni yazılmadı ama şimdi herhalde 'ben yeni duydum' noktasına geliyor. Şundan emin olun Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyet'i güçlendiriyorsanız şehitlerin ruhu da, Atatürk'te, Atatürk'ün silah arkadaşlarının da bizden beklediğini yerine getiriyoruz demektir. Türkiye zayıf olduğu sürece onların ruhunu incitmiş oluruz. Türkiye'yi güçlü kıldığımız sürece kesinlikle onların ruhu huzur içerisinde yatar. Türkiye'de eğitimi geçmişten çok daha iyi veriyoruz. Türkiye'de eğitimin kötüye gittiği doğru değil bize güvenin bize güvendikçe Türkiye'nin yarınlarını bugünden çok daha iyi olacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Daha güzel Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Birlikte başaracağız. Bu zaman kadar ne yaptıysak birlikte yaptık. Ama bundan sonra da birlikte başaracağız" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin 2017 yılına güçlük bir şekilde girdiğini belirterek, "İlk çeyrekte yüzde 5 büyüme oranını yakaladık. 2017'nin 2'nci çeyreğinde de yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyi yakalamış olacağız. 3'üncü çeyrekte yüzde 7'leri veya daha üzerinde inşallah bu büyümeyi Türkiye görmüş olacak. 2016'daki o zor yılda hain darbe girişiminin hemen arkasında Türkiye'nin siyasi olarak objektiflikten uzak olarak notlarını kıran kredi derecelendirme kuruluşları bugünlerde Türkiye'nin büyüme oranlarını yukarı doğru revize ediyorlar. IMF revize ediyor. Dünya Bankası revize ediyor. Bütün bunlar esasında hükümetimizin iş dünyasına yönelik almış olduğu tedbirler, ekonominin gelişmesine yönelik almış olduğu tedbirlerin eseridir" dedi.



"ATATÜRK'Ü AYRIŞTIRMA UNSURU OLARAK KULLANIYORLAR"

Türkiye'de insan odaklı bir büyümeyi hedef aldıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içinde insan odaklı bir büyümeyi hedef alıyoruz. Onun için bütün politikalarımızın başında insan gelir. Biz bu ülkenin değerlerine saygılıyız. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal Atatürk'ü bu ülkede ayrıştıran unsur olarak kullanılmasına değil, birleştirmesinden yana kullanılmasından yanayız. Dolayısıyla birileri gibi biz bunu ayrıştırma, ötekileştirme unsuru olarak kullanmadık. Önemli olan Türkiye'yi vesayetten kurtarmaktır. Özellikle biz her yıl yüzde 5'in üzerinde büyümeyi yakalamak için gayret ve çaba gösteriyoruz. Her yıl 1 milyon insanımıza iş ve aş bulmak zorundayız. Bizim derdimiz insanımızın işini, aşını büyütmek, refah düzeyini artırmak ve çağdaş bir yaşam şekline kavuşabilmesinin önünü açabilmektir."

Konuşmaların ardından vergi rekortmeni firma ve temsilcilerine Tüfenkci ve Yılmaz tarafından plaket verildi. STSO Başkanı Osman Yıldırım ise Bakan Tüfenkci'ye Sivas'ın dünyaca ünlü köpeği olan yavru Kangal Köpeği hediye etti. Programın ardından Bakan Tüfenkci ve Yılmaz havayolu ile Kayseri'ye hareket etti.

Programa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve iş adamları katıldı.

(Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu/İHA)

