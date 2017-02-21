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'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' tamamlandı
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'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' tamamlandı

Şehit Şerife Bacı başta olmak üzere tüm şehitler anısına düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' Kastamonu'da tamamlandı.

Şehit Şerife Bacı başta olmak üzere tüm şehitler anısına düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' Kastamonu'da tamamlandı.
Türkiye'nin birçok yerinden gelen yaklaşık 200 yürüyüşçünün katıldığı ve 4 gün süren başta Şehit Şerife Bacı olmak üzere tüm şehitlerini anmak için düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşü sona erdi. İnebolu Limanı'ndan başlayan yürüyüşçüler, çetin kış şartlarında karlı havaya rağmen 94 kilometrelik İstiklal Yolunu 4 gün boyunca yürüyerek Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Yürüyüşe katılan gruplar, İnebolu, Küre ve Seydiler ilçelerinde kar üzerinde kurulan kamp alanlarındaki çadırlarda geceyi geçirdi. Yürüyüşçülere jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri de eşlik etti. Yürüyüş sonunda yürüyüşçüler, Vali Vekili Ünal Kılıçarslan'a Türk bayrağı hediye etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, milli mücadelenin kazanılması için ihtiyaç duyulan cephane ve lojistik desteğin Anadolu'nun dışarıya açılabilecek tek bölgesi olan Karadeniz Bölgesi üzerinden sağlandığını ifade etti.
İnebolu-Kastamonu-Ankara hattının Milli Mücadelenin en hayati yolu haline geldiğini ve bu önemin Milli Mücadele süresince de devam ettiğini ifade eden Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, "İstiklal Savaşı süresince Milli Mücadeleye katılmak için harekete geçen çok önemli devlet adamları ve aydınlar da İnebolu Yolu'nu tercih etmişler, İstiklal Yolu üzerinden Ankara'ya ulaşmışlardır. Çoğunluğunu kadınların ve yaşlı erkeklerin oluşturduğu Kastamonu halkı deniz yoluyla gelen cephanenin ve lojistik malzemenin cepheye ulaştırılması için kadın erkek, genç yaşlı demeden tüm olumsuz şartlara ve imkansızlıklara rağmen tarihe altın harflerle yazılacak büyük kahramanlık ve fedakarlık örneği sergilemişlerdir" dedi.
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ise, 200'e yakın yürüyüşçünün 4 gün boyunca İnebolu'dan Kastamonu'ya 102 kilometre yol yürüdüğünü söyleyerek, "Gerçekten anlamına uygun, bu ülkeyi seven, bu ülke için canını feda eden şehitlerimize bu yürüyüşü armağan ediyoruz. Biz bir nebze de olsa onlara minnet ve vefa borcumuzu bir şekilde ödemeye çalıştık. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.
Ankara'dan yürüyüşe katılan Zeliha Taşlıtarla da, bugünlere Atatürk ve İstiklal Yolu sayesinde geldiklerini belirterek, "Tüm şehitlerimiz Şerife Bacı adına ve tüm şehitlerimiz adına çok anlamlı ve güzel bir yürüyüştü. İnebolu'dan başladık yürümeye. Kış yürüyüşüne ben ilk kez katılıyorum. Daha önce yaz yürüyüşlerine katılmıştım. Ama bu da ayrı bir özel ve güzeldi. Yani karların arasında, dağın içinden Kastamonu'ya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki yürüyüşlere de yine katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

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