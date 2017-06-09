Atatürk Üniversitesinden 'bütünleme sınavı' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) arabuluculuk girişimleri sonucunda Atatürk Üniversitesi, bütünleme sınavlarının kaldırılmaması yönünde karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) arabuluculuk girişimleri sonucunda Atatürk Üniversitesi, bütünleme sınavlarının kaldırılmaması yönünde karar verdi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programına (uzaktan eğitim) kayıtlı öğrenciler, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" talebini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ilettiler. 150'den fazla öğrenci KDK'ya başvurularında, bu bölümü tercih ederken bütünleme sınavı haklarının olduğunu, bunun tercih nedenleri arasında önemli bir etken teşkil ettiğini belirterek, 2015-2016 döneminde bu haklarının geri alındığı, konuyla ilgili yaptıkları itirazlara rağmen herhangi müspet bir sonuç alamadıklarını bildirdi. Kurum, şikayet başvurusunu incelemeye alarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin mağduriyetini bildirdi. Görüşmeler sonucunda üniversitenin 8 Haziran 2017 tarihinde almış olduğu Senato kararı ile mağdur öğrencilere bütünleme hakkı yeniden tanındı. Rektör Çomaklı, en kısa sürede Senato kararı ile yeniden getirilen bütünleme sınavını uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

KDK, Rektör Çomaklı'ya sorun çözücü bir yaklaşım sergilemesinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

(Yağmur Yıldız / İHA)