Atatürk'ün evi restore ediliyor

Çanakkale'de, Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı köyündeki evi restore ediliyor.

Çanakkale'de, Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı köyündeki evi restore ediliyor.

Tadilat için iki yıl önce ziyarete kapatılan Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan 'Atatürk Müze Evi'nde 1 Şubatta restorasyon çalışmaları başladı. 1915 yılında 19-25 Nisan tarihleri arasında Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan bina, 1980'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştı. Tarihi bina, hem statik, hem de yalıtım yönünden kusurlar bulunması üzerine restorasyona alındı. Restorasyon kapsamında özgün malzemelerin konservasyonu yapılacak. Yenilenmesi gereken malzemeler yenilenerek günümüz müzecilik anlayışına uygun şekilde teşhir ve tanzimi tamamlandıktan sonra yeniden ziyarete açılacak.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun olarak restore edilecek olan Atatürk Evi Müzesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kaşdemir, "İhalesi yapıldı. Şu anda restarosyon çalışması devam ediyor. Planlanan gibi ekim ayında biterse teşrif, tanzim edip teşrifatını tamamlarız. Burası en çok uğrak noktalarından biri. Burasını hizmete açmak istiyoruz" diye konuştu.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel /İHA)