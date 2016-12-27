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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı Gazi Üniversitesi'nde kutlandı
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı Gazi Üniversitesi'nde kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı vesilesiyle Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ankara Stratejik Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle 'Hoş Geldin Atam' başlıklı panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı vesilesiyle Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ankara Stratejik Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle 'Hoş Geldin Atam' başlıklı panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ayak basması vesilesiyle düzenlenen panelin açılış konuşması Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın tarafından yapılırken, Şıvgın Ankara'nın uzun geçmişinden bahsetti. Selçuklu Devleti'nden bağımsızlık savaşına uzanan bir geçmişte devlet yönetimleri açısından Ankara'nın öneminden bahseden Şıvgın, Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçmesinin de tesadüf olmadığını, Ankara'nın geçmişindeki Ahilik kültüründen beslenen özelliğinden kaynaklandığını ifade etti.

"Gazi Üniversitesi çatısı altında Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı münasebetiyle düzenlenen bu programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum"

Etkinlikte konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, "Hacı Bayram Veli'nin koruyucu zırhını çaktığı ve manevi mimarlığını yaptığı Ankara'da, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Gazi Üniversitesi çatısı altında Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı münasebetiyle düzenlenen bu programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum. 15 Temmuz'da ihanet gecesi yaşayan Ankara istiklal mücadelesinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da istiklal ve istikbaline sahip çıkan yüce milletimizin, aziz milletimizin ana merkezi konumunda olmuştur" diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da düzenlenen panele katılırken, Ankara'nın tarihte Türklerden önce üç devlete başkentlik yaptığını ve sıradan bir şehir olmadığını söyledi.

Panelin oturum başkanlığı Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın tarafından yapılırken, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Durmuş 'Ankara'nın Tarihi ve Stratejik Önemi' ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nejla Günay da 'Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya Gelişi ve Ankaralılar' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Etkinlikte ayrıca eski Ankara görüntülerinden oluşan bir sinevizyon gösterimi ve Seymen gösterisi yapıldı. Atatürk Koşusunda dereceye giren Gazi Üniversitesi öğrencilerine de ödülleri verildi.
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