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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası başlıyor
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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası başlıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyetin 15 Mayıs Cuma günü Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyetin 15 Mayıs Cuma günü Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde kutlanacak Gençlik Haftası, 15 Mayıs'ta Anıtkabir'de düzenlenecek törenle başlayacak. Törene, Bakan Çağatay Kılıç başkanlığında Bakanlık çalışanları ile 81 ilden ve KKTC'den gelen temsilci gençler katılacak. İlk gün etkinlikleri, Gençlik Merkezleriarası Türk Müziği Yarışması finali ile devam edecek.
Her yıl Gençlik Haftası'nda geleneksel hale gelen Gençlik Merkezi Günleri'nin açılışı ise 16 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. Aynı gün, Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması'nın finali düzenlenecek.

15 TEMMUZ UNUTULMADI
Bu yıl Gençlik Haftası'nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini taşıyan yerler de gençler tarafından ziyaret edilecek. Temsilci gençler ile 'Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Yarışması'nda dereceye girenler, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini taşıyan mekanları ziyaret edecek.
Gençlik Haftası etkinlikleri, 18 Mayıs Perşembe günü Gençlik Merkezleriarası Tiyatro Yarışması finali ile devam edecek. Aynı gün, TBMM Başkanı İsmail Kahraman temsilci gençleri Meclis'te kabul edecek. Hafta boyunca ayrıca, Bekir Develi, Erem Şentürk, Cansu Canan Özgen, Hasan Kaçan gibi isimlerin katılacağı Kariyer Sohbetleri de düzenlenecek.

19 MAYIS'TA İLK TÖREN ANITKABİR'DE
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk resmi tören, Anıtkabir'de düzenlenecek. Bakan Çağatay Kılıç başkanlığında, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak. Törene, vatandaşlar da katılacak.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN GENÇLERLE BULUŞACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, aralarında; milli sporcular, temsilci gençler, engelli ve çalışan gençliği temsil eden gençler, sporcu gençler ve Gençlerden Ecdada Mektup Yarışmasında derece alan gençlerden oluşan 350 kişilik gençlik heyetini kabul edecek. Kabulde temsilci gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik Bayrağı'nı takdim edecek.
81 ilden Ankara'ya gelen temsilci gençler, saat 11.00'de de Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek.

GENÇLERDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MEKTUP
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Yarışması" ödül töreni de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bakan Çağatay Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini gençlerin unutmaması amacıyla düzenlenen ve gençlerin 420 bin mektupla şehitlere vefasını sunduğu yarışmada 13-17/18-21/22-29 yaş kategorilerinde ilk 3'e girenler ödüllerini 19 Mayıs'ta Bakan Çağatay Kılıç'tan alacak.
2017 yılı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri, temsilci gençlerin 20-23 Mayıs günlerinde Bursa ve Çanakkale gezisi ile son bulacak.

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