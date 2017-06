'Atatürk silüeti' görülmeye başladı

Ardahan'ın Damal İlçesinde her yıl bu tarihlerde ortaya çıkan Atatürk Silueti, yine yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Damal'da bulunan Karadağ'da yılın Haziran ve Temmuz ayları arasında görülen Atatürk siluetini görmek için gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Atatürk'ün siluetini her gün hayranlıkla izlediğini söyleyen Metin Derdiyok, "Atatürk'ü çok seviyoruz. Köyümüz, ilçemiz ve ülke halkı olarak Atatürk'ü hep seviyoruz ve de seveceğiz. Atatürk silinmez ve silinse de dağlarda devam eder."

Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk'ün silueti, her gün saat 17.55- 18.10 arasında Ata Mahallesinden izlenebiliyor.

