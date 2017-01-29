'Atatürk için EVET diyorum'

Bugün gelinen noktada sözde Atatürkçülükten öteye gidemeyen CHP yönetimi birazda halkımızın yakın tarihi unutmaya yatkınlığını kullanarak bir HAYIR kampanyası yürütüyor. Söylemlere bakıldığında bir rejim değişikliği olduğunu ve yapılmak istenenin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti temelinden değiştirmeyi amaçlandığını vurguluyorlar, peki gerçekten öylemi? Partili bir cumhurbaşkanlığı sistemi gerçektende Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yönetim esaslarına aykırı bir yöntem mi?

Bu sözleri Atatürk'ün kurduğu bir siyasi parti ve onun yönetimini ele geçirmiş bir gurup dile getirdiğinde insanlar önemsiyor ister istemez ama gelin görün ki işin içinde bambaşka bir olay var. Şayet cumhuriyetin kuruluşuna dönecek ve o günlerdeki yönetim biçimini inceleyecek olursanız bugün CHP yi hem Atatürk'e hem de geçmişine ihanetle suçlamanız gerekir. Cumhuriyet ilk kurulduğunda da gelişme evresinde de Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetiliyordu. sadece Atatürk değil ismet İnönü de Celal Bayar da partili cumhurbaşkanı olarak bu devlete hizmet ettiler. Peki ama CHP nin savunduğu bu günkü durum ilk nasıl hayata geçti derseniz 27 mayıs ihtilali ile , yani Türkiye'nin demokrasisine ilk darbe vurulan yıllara geri dönmek gerekiyor.

Partili cumhurbaşkanlığı modelini kaldıran unsur halkın iradesi değil bir askeri darbedir. Bugün CHP yi yönetenler bir darbe savunucusu olmaktan öteye gidemeyen ve siyaset üretmek yerine kısır ve güdük inatlaşmalarda boğulan zavallılar durumundadır. Kendi partilerinin geçmişlerine de, Mustafa Kemali'de inkar noktasına gelmişlerdir.

Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği partili cumhurbaşkanlığı modeli tamda Atatürk'ün kurduğu ve desteklediği yıllarca da Türkiye'nin yönetimine araç olmuş sistemle aynıdır. Nasıl bir CHP ruhu kaldı ki bu günlere sırf Recep Tayyip Erdoğan İstiyor diye Atatürk'ün desteklediği ve hatta uyguladığı yol ve yöntemler bile inkar edilmekte dışlanmaktadır.

Benim gözümde CHP yi yönetenler artık SOL çizgiden de CHP ruhundan da Atatürk'ten de tamamen kopma noktasına gelmiştir. CHP ye oy verenler çaresizlik ve öfkeyle istemeye istemeye oy vermektedir. Ama bu nereye kadar sürer bilemiyorum.

Ben referandumda EVET oyu verdiğimde Atatürkçü bir duruş da sergilemiş olacağımı tarihten çok net görebiliyorum. Tartışmasız Atatürk de partili başkanlık sistemini isteyen ve kuran kişiydi. Peki halkı HAYIR demeye çağıranlar nasıl olup da kendilerini Atatürkçü ve CHP li olarak insanların yüzlerine bakarak tanıtacaklar bilemiyorum.

Ben Atatürk için, daha güçlü bir Türkiye için, Terörist hainlere daha hızlı ve daha etkili mücadele için EVET diyorum. Filanca peki sende evet diyor musun? demeyeceğim, çünkü ben kim ne derse desin ben EVET diyeceğim.