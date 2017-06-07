Atatürk Havalimanında yeni güvenlik önlemleri

ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik yasağının ardından Atatürk Havalimanına konulacağı açıklanan 2 tomografi cihazı dün gece getirildi.

ABD ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik yasağının ardından Atatürk Havalimanına konulacağı açıklanan 2 tomografi cihazı dün gece getirildi.

Türkiye, ABD'nin ülkeye yönelik uçuşlarda uygulamaya koyduğu kabin içi elektronik cihaz yasağı için yeni önlemler kapsamında alınan iki adet tomografi cihazları dün gece Atatürk Havalimanına getirildi. Cihazlar ABD ve İngiltere yolcularının uçağa alınacağı körüklere konulacak. Dün gece getirilen tomografi cihazlarının bugün ABD yolcularının alındığı körüklere monte edilmesi bekleniyor.

(Tuncer Cengiz - Ferhat Yasak/İHA)