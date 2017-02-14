14.02.2017 12:13 Atatürk Havalimanında 45 kişinin öldüğü saldırıda iddianame hazırlandı

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen 45 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı. Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen 45 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede 45 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak adam öldürme", "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 46 kez ağırlaştırmış müebbet ile 2 bin 132 yıldan, 3 bin 342 yıla kadar hapis cezası istendi.



