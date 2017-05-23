Atatürk Havalimanı trafiğini alt üst eden köpek kamerada
Atatürk Havalimanı'nı birbirine katan köpeğin görüntüleri ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nı birbirine katan köpeğin görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı pistine girip hareketli dakikalarının yaşanmasına neden olan köpeğin görüntüsü ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçak pisti pas geçmek zorunda kalmıştı. Havalimanını birbirine katan köpek bir uçak yolcusu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpek uçaklara aldırış etmeden piste dolaştığı görülüyor. (Tuncer Cengiz - Ferhat Yasak / İHA)
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