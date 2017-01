Atatürk Havalimanı taksicilerinden 'indi-bindi' protestosu

Atatürk Havalimanı taksicileri, İstanbul'da taksilere getirilen 8 lira 75 kuruş indi bindi parasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile uygulanmasına karar verilen taksilerde 0-2,5 kilometre mesafe arasında 8 lira 75 kuruşluk ücretin uygulanması bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yolcuların paralarını ödemediğini söyleyen taksiciler, bunun yerine taksimetre ücretlerine zam yapılmasını istedi. İndi bindi parasının yerine taksimetre ücretlerine zam yapılması isteyen Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur'u sorunlarıyla ilgilenmeye çağırdı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Taksimetreler 2 yılda bir mühürlerini değiştirirler. Vatandaş, taksici esnafı gelip taksimetreciye bir para ödedi mi? İkincisinde yüzde 2,5 gibi 2 yılda yüzde 5 gibi bir zam yaptı. Bu zam için taksimetreciye 195 lira para ödedi mi? Şimdi indi-bindi hikayesi çıkardılar. Hiç kimseye bir faydası yok. Ne vatandaşa ne de taksiciye faydası var. Tek faydası olan taksimetreciler. Belediyemiz bize zulüm yapıyor. İşkence yapıyor. Bu esnafı inim inim inletiyor. Şu yoğun trafiğe bakın, akaryakıta mazota yapılan zamlara bakın. Şu esnafa elini vicdanına koyup bir zam yapmıyor. Kargaşa oluşturuyor" dedi.



"BİZE BU İŞİN HİÇBİR KÂRI OLMADI"

Taksilere getirilen indi bindi parasının kendilerine hiçbir kârının olmadığını söyleyen Can, "Sadece taksimetrecinin kârı var. Biz 195 lira taksimetre ayar parası vereceğiz. 400 tane yolcu alacağız. 400 yolcunun dörtte biri bu tip bir yolcu olacak. Biz bu 400 yolcudan sonra ancak taksimetrecinin parasını çıkartacağız. Böyle bir mantık, anlayış olur mu? Bunlar taksimetreci kazansın diye yapılmış bir organizasyon. Bizim kendi belediyemiz bize zulüm ediyor. Ben UKOME'de idim. Orada yalvardık adeta. Ciddi bir zam verin dedik. Enflasyona bakın dedik. TEFE, TÜFE'ye bakın dedik. Yüzde 44 civarında. Bize verilen zam 5 yıl içerisinde yüzde 12, esnaf inim inim inliyor. Yazık günah değil mi" diye konuştu.



"KALİTE PARAYLA OLUR"

Lüks taksilerin bu fiyatlarla çalışamayacağını söyleyen Can, "Onu şöyle izah edeyim. Lüks taksiler D-segment araçlar. Biz Atatürk Havalimanı'nda, büyük otellerde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bunlara ihtiyaç olabileceğini biliyoruz ve istedik. Bize deniyor ki, 'o araçlarla taksicilik yapacaksanız size yüzde 15 ekstra vereyim' diyor. Biz buradan Atatürk Havalimanı'ndan Taksim'e bir araç götürdüğümüz zaman C-segment araçlarla 55 TL yazıyor. O araçlarla gittiğimiz zaman 62,5 TL yazacak. Bu arabanın yakıtı ondan 12,5 lira fazla. Bana 7,5 lira fark veriyor. O araçlar ile bu araçlarla yüzde 150 fark var. Onlar göstermelik. Kanal kanal geziyorlar. Vatandaşa yeni taksi çıkardık diye. Ne ile çalışacak bu taksi. Bu yeni aracı ne ile çalıştıracak. Bizden kalite istiyor. Kalite parayla oluyor. Para verirsen kaliteli araba olur, kaliteli insan çalıştırırsın. Yolcu şikayetlerini azaltırsın. Para vermezsen kalite düşer. Olayı bu kadar açık. Bizim bu saatten sonra belediyeden bir talebimiz yok. Biz sıkıntılarımızı direk Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bizzat ileteceğiz" şeklinde konuştu.

Yirmi yıldır taksicilik yapan Faruk Kalmış ise, "Şu iki yılda çektiğimiz zulmü şimdiye kadar çekmedim. Bu belediye taksicilere resmen düşmanlık yapıyor. Zam verdim diyor ortalığı karıştırıyor. Biz her zaman AK Parti ile gönül birliği yaptık. Bize bu zulmü niye yapıyorlar anlamadım. Evimize ekmek götüremiyoruz. Araç sahibiyim. Evime ekmek götürmekte zorlanıyorum. Ödemelerim aksıyor. 18 bin taksinin ruhsatına bakın 17 bin tanesinde rehin var. Dışarıdakilere kimse kulak asmasın. Esnafın para kazandığı yok" dedi.



"YOLCU İLE ŞOFÖR ARASINDA KAVGA ÇIKIYOR"

İndi bindi parası yüzünden taksi şoförü ile yolcu arasında tartışma ve kavga çıktığını söyleyen Faruk Kalmış, "Kavgalar çıktı. Başkan kendi kafasına göre yazıyor, çiziyor. Senaryoyu onaylıyorlar. Danışıklı dövüş. Esnafa faydalı hiçbir şey yok. Bir odanın başkanı esnafın başkanıdır. Benim hakkımı savunması gerekirken her şeyinde zararı biz çekiyoruz. Hangi esnaf memnunmuş. Şurada 650 kişiyiz. Sorun. Bize niye vekillik ediyorsun. Bu işi yapamıyorsan bırak git. Bu işin çekirdeğinden gelenler yapsın, tepeden gelenler değil. Bize gelen hiçbir fayda yok" ifadelerini kullandı.



"KISA MESAFE ÜCRETİ YÜZÜNDEN DAYAK YİYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Kısa mesafe ücreti nedeniyle bazı taksi şoförlerinin dayak yediğini söyleyen Mehmet Yılmaz ise, "Aşağı yukarı 10-15 senedir taksicilik yapıyorum. Şu son zamanlarda yapılan zam, ali cengiz oyunundan başkası değil. Verdikleri zam 3-5 lirayı bulmuyor bir günde aldığımızda. 6 ayda iki kere zam yapıldı gösterildi. Hiçbir şekilde yapılmadı. Aşağı yukarı 2 taksimetre ayarına 400 lira para ödedik. O parayı bizim 6 ayda kazanmamızın imkanı yok. Ben plaka sahibi olarak taksicilik yapmak istemiyorum. Ne kazandığımız belli, ne harcadığımız belli. Sadece ve sadece oynanan oyunlara para ödüyoruz. Kısa mesafeler normalde 3,25'ten açıyor. Durduktan sonra düğmeye basıyorsun 8 lirayı öyle ekliyor. Bu yüzden dayak yiyen arkadaşlarımız var. Ekstraya basınca zammı öyle veriyor. Korkuyorsunuz o düğmeye basmaya. Tartışmalar oluyor. Kaç tane arkadaşımız dayak yedi hırsızlık yapıyorsun diye. Zaten taksicilere güven yoktu. Şimdi sıfırladık" dedi.

(Tuncer Cengiz / İHA)