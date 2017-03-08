Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem uçağa binmeden önce...

Bazı havalimanlarında 2 yıldan fazladır kullanımda olan uygulama Atatürk Havalimanı'nda da uygulanmaya başlandı. Artık yolcuların uçağa binmeden parmak izi alınacak.

Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde yolculardan alınan parmak izi, üzerlerinden alınan örnekler bir cihazda işleme sokuluyor. Airporthaber'in haberine göre, cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor. Birkaç defa tekrarlanan test sonucunda cihazın verdiği uyarıya göre ise yolcu polise teslim ediliyor.

Yetkililer testin önemli havalimanlarında iki yıldır kullanımda olduğunu dile getirdi.