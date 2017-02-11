11.02.2017 14:02 Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda Letonya uyruklu 29 yaşındaki P.R isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıyı bir odaya götüren ekipler, bagajında ve üzerinde arama yaptı.

Uyuşturucunun gizlendiği yöntem, polisi de hayrete düşürdü. Zanlının bagajını açan ekipler, ajandaların kaplarına ve terliklerin alt lastiklerine zulalanmış paketleri ele geçirdi. Yapılan aramalarda 14 paket halinde toplam 3 kilo 242 gram kokain bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Saday / İHA)

