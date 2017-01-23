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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'de ilk kez görülen bir uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'de ilk kez görülen bir uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde 4 gün içerisinde yaptıkları 4 ayrı operasyonda piyasa değeri 15 milyon TL'yi bulan uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyet ekipleri, havaalanında Hong Kong'tan geldiğini belirledikleri E.S. isimli kadından şüphelenerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramada Türkiye'de ilk defa rastlanan 5 kilo 588 gram MDMB isimli uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Kadın ilk sorgusunda maddenin protein tozu olduğunu söyledi. Ancak labaratuvar ortamında yapılan incelemede MDMB isimli maddenin 2 bin 201 etken maddesi içeren sentetik kannabinoid maddesi olduğunu belirledi. Türkiye'de ilk defa rastlanan zehrin, ham madde olarak kullanıldığı ve bir kilosundan 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.S. isimli kadın çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının iletişim halinde ve Hong Kong'ta olduğu tespit edilen şahsın yakalanması için yetkili mercilerle görüşmelere başlandığı bilgisine ulaşıldı.
Fatih ilçesinde yapılan bir başka operasyonda ise 55 bin adet extacy hap, 2 kilo uyarıcı nitelikli toz madde, 2 kilo kokain, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 1 adet UZİ marka uzun namlulu silah, 2 adet şarjör, 80 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Valizinde ve evinde yapılan aramada çok sayıda suç maddesine rastlanan A.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. A.A. yapılan sorgunun ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin bir sonraki uyuşturucu operasyonun hedefinde ise lüks rezidans daireleri vardı. Küçükçekmeçe ilçesinde B.T. isimli şahıs tarafından günü birlik olarak kullanılan lüks bir rezidans dairesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 450 bin TL olan 15 kilo Skunk diye tabir edilen genetiği değiştirilmiş hint keneviri bitkisi, 70 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ikiz plakalı çalıntı araç ele geçirildi. Olayla ilgili B.T., E.D. ve K.V. isimli üç şahıs aranıyor.
Son olarak Bayrampaşa ilçesinde ticari bir taksiye yönelik yapılan operasyonda ise piyasa değeri 1 milyon 242 bin TL olan 8 paket halinde 41 kilo 400 gram Skunk diye tabir edilen genetiği değiştirilmiş hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Narkotik köpekleri Figo ve Gold tarafından bulunan uyuşturucuya el konurken, M.K. ve yabancı uyruklu olduğu tespit edilen B.R. ile A.I. isimli üç şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyette yapılan sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 gün içerisinde yapılan 4 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 15 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. 4 operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Mehmet Altunışık / İHA)


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