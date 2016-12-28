Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' önlemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' önlemi

İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşları yüzde 15 oranında azaltma kararı aldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) da 23 seferi iptal oldu.

İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşları yüzde 15 oranında azaltma kararı aldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) da 23 seferi iptal oldu.

Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen ve yılbaşına kadar sürmesi tahmin edilen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda uçuşların aksamadan gerçekleşmesi için 29 ve 30 Aralık tarihli seferlerde azaltmaya gidileceği duyuruldu.

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp 31.12.2016 öğleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Bu nedenle; 29.12.2016 Perşembe saat 15.00'ten itibaren 30.12.2016 Cuma 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma-kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanında seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Müteakip günler için 29.12.2016 öğlen saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır."

THY'nin 23 seferi iptal

Konuyla ilgili bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan geldi. THY, yurt içi ve yurt dışında toplam 23 seferi iptal ettiğini duyurdu. THY'den yapılan yazılı açıklamada ise yolcular uçuşları hakkında uyarılarak, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Vali Dağlı 'Önemli olan rantabl kullanmak'
Epilepsi hastası Büşra'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi
Amasya polisine 15 yeni araç
Bozüyük'te silikozis hastalarının mücadelesi sürüyor
Bolu polisinde dolandırıcılara karşı yeni yıl takvimli uyarı
Kulalı STK'lerden Kaymakam Güven'e ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Büyükelçi suikasti FETÖ dizisinde!
Büyükelçi suikasti FETÖ dizisinde!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vali Dağlı 'Önemli olan rantabl kullanmak'
Vali Dağlı 'Önemli olan rantabl kullanmak'
Epilepsi hastası Büşra'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi
Epilepsi hastası Büşra'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi
Amasya polisine 15 yeni araç
Amasya polisine 15 yeni araç
Bozüyük'te silikozis hastalarının mücadelesi sürüyor
Bozüyük'te silikozis hastalarının mücadelesi sürüyor
Bolu polisinde dolandırıcılara karşı yeni yıl takvimli uyarı
Bolu polisinde dolandırıcılara karşı yeni yıl takvimli uyarı
Kulalı STK'lerden Kaymakam Güven'e ziyaret
Kulalı STK'lerden Kaymakam Güven'e ziyaret
Alanya'da hayırseverden, 249 öğrenciye giyim yardımı
Alanya'da hayırseverden, 249 öğrenciye giyim yardımı
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunlular Yardımlaşma Derneği'nden Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi
Samsunlular Yardımlaşma Derneği'nden Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi
Yeşilyurt Belediyespor Antalya'daki ilk hazırlık maçını oynadı
Yeşilyurt Belediyespor Antalya'daki ilk hazırlık maçını oynadı
Battalgazi ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi
Battalgazi ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi
Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar'dan Başkan Sekmen'e ziyaret
Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar'dan Başkan Sekmen'e ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English