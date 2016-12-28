28.12.2016 17:40 Atatürk Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' önlemi

İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşları yüzde 15 oranında azaltma kararı aldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) da 23 seferi iptal oldu. İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşları yüzde 15 oranında azaltma kararı aldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) da 23 seferi iptal oldu.



Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen ve yılbaşına kadar sürmesi tahmin edilen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda uçuşların aksamadan gerçekleşmesi için 29 ve 30 Aralık tarihli seferlerde azaltmaya gidileceği duyuruldu.



DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp 31.12.2016 öğleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Bu nedenle; 29.12.2016 Perşembe saat 15.00'ten itibaren 30.12.2016 Cuma 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma-kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanında seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Müteakip günler için 29.12.2016 öğlen saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır."



THY'nin 23 seferi iptal



Konuyla ilgili bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan geldi. THY, yurt içi ve yurt dışında toplam 23 seferi iptal ettiğini duyurdu. THY'den yapılan yazılı açıklamada ise yolcular uçuşları hakkında uyarılarak, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

