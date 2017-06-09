Atatürk Havalimanı'nda Sakal-ı Şerif heyecanı

Ramazan ayı münasebetiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(Sav) Sakal-ı Şerif'i, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında cuma namazı öncesi ziyaret açıldı.

Ramazan ayı münasebetiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(Sav) Sakal-ı Şerif'i, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında cuma namazı öncesi ziyaret açıldı.

Cuma namazını kılmak için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında bulunan mescide gelen yüzlerce havalimanı personeli ve yolcular, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Ramazan ayı münasebetiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(Sav) Sakal-ı Şerif'i Cuma namazı öncesi ziyaret açıldı.



SAKAL-I ŞERİF'İN GÖRMEK İSTEYEN SIRAYA GİRDİ

Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in(Sav) Sakal-ı Şerif'i namaz kılmaya gelenlerin yoğun ilgisini çekti. Mescide gelen yerli ve yabancı yolcular Sakal-ı Şerif'i görebilmek için sıraya girdi. Peygamber Efendimizin sakalını yakından görme imkanı bulan bazı yolcular duygu dolu anlar yaşadı. Bugüne kadar Sakal-ı Şerif'i hiç görmeyenlerse ilk kez yakından bakma imkanı bularak salavat getirdi.

(Ferhat Yasak / İHA)