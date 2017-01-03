03.01.2017 15:06 Atatürk Havalimanı'nda 'Reina' gözaltısı

Atatürk Havalimanı'nda Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı'nda Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da yılbaşında yaşanan terör saldırısı ardından kontrolleri arttıran Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, metro katında iki şahsın durumundan şüphelendi. Zanlıları gözaltına alan ekipler, özel bir odaya alarak üst araması gerçekleştirdi. Reina saldırısı ile ilgili olabileceği değerlendirilen iki şahıs, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Tuncer Cengiz / İHA)

