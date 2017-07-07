Atatürk Havalimanı'nda polis müdahale etti!

Atatürk Havalimanı'nda ülkesine gitmek için pasaporttan geçen Fransız vatandaşı Alex Ambiela'nın arındırılmış alanda müzik çalıp yolculardan para alınca polis müdahale etti.
Atatürk Havalimanı'nda ülkesine gitmek için pasaporttan geçen Fransız vatandaşı Alex Ambiela'nın arındırılmış alanda müzik çalıp yolculardan para alınca polis müdahale etti. Atatürk Havalimanı arındırılmış alanda bir İran çalgısı Santour çalan sokak sanatcısına yolcular ilgi gösterdi. Fransa'nın Lyon şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Fransız Alex'i Ambiela uçağını beklerken santour'a çalmaya başladı. Müziğin sesini duyan yolcular Ambiela'i dinlemeye başladı. Bu sırada müziği beğenen yolcular para vermeyi de ihmal etmedi. Bazı yolcular bu durumu cep telefonuyla görüntülerken bu sırada müzisyenin yanına polis geldi. Hindistan'da bu çalgıyı öğrendiğini söyleyen Ambiela'ya müdahale eden polis , şahsın ifadesini almak için pasaport büro amirliğine götürdü. (Tuncer Cengiz / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.