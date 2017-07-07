Atatürk Havalimanı'nda polis müdahale etti!

Atatürk Havalimanı'nda ülkesine gitmek için pasaporttan geçen Fransız vatandaşı Alex Ambiela'nın arındırılmış alanda müzik çalıp yolculardan para alınca polis müdahale etti.

Atatürk Havalimanı'nda ülkesine gitmek için pasaporttan geçen Fransız vatandaşı Alex Ambiela'nın arındırılmış alanda müzik çalıp yolculardan para alınca polis müdahale etti.

Atatürk Havalimanı arındırılmış alanda bir İran çalgısı Santour çalan sokak sanatcısına yolcular ilgi gösterdi. Fransa'nın Lyon şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Fransız Alex'i Ambiela uçağını beklerken santour'a çalmaya başladı. Müziğin sesini duyan yolcular Ambiela'i dinlemeye başladı. Bu sırada müziği beğenen yolcular para vermeyi de ihmal etmedi. Bazı yolcular bu durumu cep telefonuyla görüntülerken bu sırada müzisyenin yanına polis geldi. Hindistan'da bu çalgıyı öğrendiğini söyleyen Ambiela'ya müdahale eden polis , şahsın ifadesini almak için pasaport büro amirliğine götürdü.

(Tuncer Cengiz / İHA)