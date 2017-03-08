Atatürk Havalimanı'nda kadınlar günü sürprizi

Türk Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcularına sürpriz hazırladı. İstanbul çıkışlı 50'den fazla uçuşta kadın yolcuların biletleri ekonomi sınıfından business sınıfına yükseltildi. Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV ise yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Türk Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcularına sürpriz hazırladı. İstanbul çıkışlı 50'den fazla uçuşta kadın yolcuların biletleri ekonomi sınıfından business sınıfına yükseltildi. Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV ise yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Türk Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın yolcularına özel bir sürpriz hazırladı. Bilet işlemleri için Atatürk Havalimanı'na gelen kadın yolcular, kendileri için hazırlanmış ve çiçeklerle bezenmiş bankolarda karşılandı. İstanbul çıkışlı 50'den fazla uçuşta ise kadın yolcuların biletleri ekonomi sınıftan business sınıfa yükseltildi. Türk Hava Yolları yetkilileri gün içerisinde 200'ün üzerinde kadın yolcunun biletinin bu şekilde yükseltileceğini belirtti.

Türk Hava Yolları'nın Kadınlar Günü'nde yerde başladığı kutlamalar gökyüzünde de devam etti. İstanbul çıkışlı uçuşlardaki tüm misafirlerine "Dünya Kadınlar Günü'nde siz mutlu olun diye" mesajını taşıyan çikolatalar ikram ederken, kabin ekipleri tarafından yapılan uçak içi anonslar ise kadınlar gününe renk kattı.



TAV, HAVALİMANINDA ÇİÇEK DAĞITTI

Atatürk Havalimanı İşletmecisi TAV da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yolculara çiçek dağıttı. Tüm giriş kapılarında ve havalimanı çalışanlarına dağıtılan çiçekler, yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Atatürk Havalimanı'na gelen Serpil Akşit, "Çok ince bir düşünce" dedi. Güzel bir sürpriz olduğunu söyleyen Ayfer Alyörük ise, "Ben umreye gidiyorum Allah nasip etti. Kadınların hakları pek korunmuyor ama inşallah bundan sonra daha iyi korunur" diye konuştu.

(Tuncer Cengiz/İHA)