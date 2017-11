16.11.2017 17:21 Atatürk Havalimanı'nda kaçak et operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla et sokmak isteyen bir Özbek vatandaşı yakalandı. Gümrük memurlarının dikkati sonucu yurda sokulmadan yakalanan 10 kilogram et imha edildi. Atatürk Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla et sokmak isteyen bir Özbek vatandaşı yakalandı. Gümrük memurlarının dikkati sonucu yurda sokulmadan yakalanan 10 kilogram et imha edildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla et sokmak isteyenlerin, sayısının artması Gümrük Memurlarını da harekete geçirdi. Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ürünlere geçit vermezken, yapılan bir aramada yakalanan kaçak etler onları bile şaşırttı.

Atatürk Havalimanı'nda getirilen bir valizin içinde bulunan 10 kilo kaçak kırmızı et, gümrük görevlilerince yakalandı. Türkiye genelinde sınır kapılarında 2015 ile 2017'nin 10'uncu ayı itibarıyla 19 milyon 410 bin lira değerinde, 662 bin kilo kaçak et ele geçirilirken son olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'den bir yolcunun valizinde getirilen kaçak kırmızı etler Atatürk Havalimanı'nda gümrüğe takıldı. Edinilen bilgilere göre bugün havayolu ile Taşkent'den İstanbul'a gelen kadın bir yolcuyu gümrük görevlileri takibe aldı. Yolcunun valizi de gümrük ekipleri tarafından X-Ray'den geçirildi. Valizde kaçak olarak yurda sokulmaya çalışılan çayların arasına zulalanmış halde 10 kilo kırmızı et tespit edildi. Ele geçirilen çay ve hijyenik olmayan şartlarda taşınan etler imha edilecek.



ETLER KOKUYORDU

Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Özbek yolcunun valizlerinde yaptığı aramada yurda kaçak yollarla sokulmak istenen yeşil çay ve çayların arasına zulalanmış kaçak etleri buldu. Gümrük memurları etleri çıkarırken, etlerin sağlıksız ortamda saklandığı için, koktuğu ve renklerinin değiştiğini tespit etti. Kaçakçılar yanlarında getirdiği etleri ve çayları, İstanbul'da sattığı öğrenildi.

