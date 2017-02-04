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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda 'dur' ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu. Polislerin tekerlerine ateş açarak durdurmak istediği minibüs ters yöne girerek kayıplara karıştı.

Atatürk Havalimanı'nda 'dur' ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu. Polislerin tekerlerine ateş açarak durdurmak istediği minibüs ters yöne girerek kayıplara karıştı.
Atatürk Havalimanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs ters yöne girerek kaçmak istedi. Ters yöne girerek kaçmaya çalışan minibüs tekerlerine ateş açılarak durdurulmak istendi. Ancak minibüs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisleri sevk edildi. Atatürk Havalimanı girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
'Dur' ihtarına uymayarak kayıplara karışan minibüs ve şoförünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekiplerin soruşturması sürüyor.
(Oğuzcan Yazar / İHA)
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