Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı

Yarın başlayacak olan bayram tatili öncesi vatandaşlar bu gün erken saatlerde tatile gitmek için Atatürk Havalimanı'na akın etmesini nedeniyle yoğunluk başladı.

Yarın başlayacak olan bayram tatili öncesi vatandaşlar bu gün erken saatlerde tatile gitmek için Atatürk Havalimanı'na akın etmesini nedeniyle yoğunluk başladı.

Bayram tatilinin kısa olması nedeniyle vatandaşlar bir gün önceden tatil yapacakları yerlere gitti. Bu arada Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri ak seferler koydu. Türk Hava Yolları artan yolcu talebini karşılamak için iç ve dış hatlarda 83 ek sefer koydu.

Yaşanabilecek bir yoğunluk nedeniyle uçağını kaçırmak istemeyen bir çok yolcu erkenden Atatürk Havalimanı'na gelirken bayram tatilini Paris'te geçirecek olan İlkin Düet "Paris'e gidiyoruz. 5 gün kalacağız. Kızımızı Disneyland'a götüreceğiz."dedi

Uçaklarını kaçırmamak için dört saat önce Atatürk Havalimanı'na gelen İlkin Düet ve ailesi, " Uçağımız saat on'da biz ama altı altı bucuk gibi buradayız. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi

Diğer bir yolcu Görkem Hancı'da Estonya'ya Talinn'e seyahat ediyorum. Tatilimi daha önce planlamıştım. Gazetecilerin yetişebiliyorum. Cuma olduğu için rahat uçuşum saat08.15'te 2 saat önceden buradayım.



YOLCULAR THY'NİN UYARISINI DİKKATE ALDILAR

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı. Ve iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmalarını istedi.



HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KOYDUĞU SEFERLER

Hava yolu şirketleri bayram için 228 ek seferler koydu. Bunlar Pegasus Hava Yolları ise 116,THY 83, Onurair 20, Atlasglobal Hava Yolları ise 9 Tatilcilerin yurtiçinde tercih ettiği şehirler Antalya, Bodrum,Trabzon,İzmir,Gaziantep,Adana,Dalaman yurt dışında tercih edilen şehirler ise Ercan Bahreyh, Dobrovnik, Saraybosna, Roma,Paris.

(Tuncer Cengiz/İHA)