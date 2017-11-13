13.11.2017 19:22 Atatürk Havalimanı metro istasyonunda alarm

Atatürk Havalimanı metro istasyonunda bulunan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıkarken, metro seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Atatürk Havalimanı metro istasyonunda bulunan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıkarken, metro seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı.

Atatürk Havalimanı metro istasyonunda akşam saatlerinde fark edilen bir çanta polisi alarma geçirdi. Şüpheli çantanın fark edilmesi üzerine istasyona bomba imha ekipleri çağrılırken, havalimanına metro seferleri durduruldu. Duran seferler nedeniyle metro istasyonlarında yoğun kalabalık oluştu. Olay yerine gelen uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şüpheli çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çanta boş çıkarken, daha sonra metro seferleri normale döndü.

(Caner Sönmez- Tuncer Cengiz/İHA)

