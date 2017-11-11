11.11.2017 16:21 'Atatürk'e olan ilgi bizi mutlu ediyor'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'e olan yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, 'O, Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir' dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'e olan yoğun ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "O, Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da çeşitli açılışlara katıldı. Nilüfer Belediyesi tarafından Beşevler'de yaptırılan Cimnastik Salonunun açılışı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirildi.



"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES'Nİ 2019 YILINDA ALACAĞIZ"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ankara deyince Çankaya akla gelir. Bursa deyince de Nilüfer akla gelir. Belediye başkanlarından istediğim iki şeyden birisi; seçimlerden sonra bütün herkesi kucaklayacaksınız. Bir diğeri ise, beldeniz için harcadığınız tek kuruşu onlara vereceksiniz. Benim halkıma sözüm; hiçbir öğrenci yurtsuz kalmayacak. En geç bir yıl içerisinde yapacağız. Hizmet verirken kentin tarihini ve kültürünü de koruyacağız. Bursa eskiden "yeşil Bursa" diye anılıyordu. Artık "beton Bursa" diye anılıyor. 2019'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağız. Eski görkemini ve kimliğini bütün dünyaya duyuracağız. Kent ile kırsalın arasında ekonomik uyumu sağlayacağız. Kırsalda yaşayan bütün Bursalılar ekonomik sıkıntı içerisinde olmayacak. İzmir Belediyesinin uluslararası kredi notu Türkiye'nin notundan daha yüksektir' dedi.



"ATATÜRK ORTAK DEĞERİMİZDİR"

Kılıçdaroğlu, dün 10 Kasım törenlerinde Atatürk'e olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir. Ortak değeri savunurken, birilerinin kötülememek gerekiyor. Birine bir şey söylemek gerekiyorsa ona şükranlarımı gönderirim. Ama birileri Gazi Mustafa Kemal'den örnek verip hayatta olmayan başka bir siyasiye kötü laf ediyorsa, onu beğenmediğini söylüyorsa, aslında gönlünde Gazi Mustafa Kemal'de istemediğini gösteriyordur. Biz bütün duygularımızla, bütün söylemlerimizle samimi olmak zorundayız. Cumhuriyet ortak değerimiz ise, Atatürk de ortak değerimizdir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesizidir' diyor. Bu, Türkiye'de bu topraklarda kimse ötekileştirmeyecek anlamına gelmektedir. Bu düşünce hepimizin ortak düşüncesi mi? O sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. Savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal, 'savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir' diyordu. Yani yurtta barış dünyada barış demektir. Bu da hepimizin ortak değeri ise Gazi Mustafa Kemal de bizim ortak değerimizdir. Biz severiz bizim partimizin kurucusudur. Bizim sevdiğimiz kadar bizim partiden olmayan ve onu sahiplenen kişiler var. Gazi Mustafa Kemal'e düşmanlarının saygı gösterdiği biridir. Gazi bütün inançlara saygı gösterdi. Daha bilgili din adamları yetişsin diye gayret gösterdi. Atatürkçülük geçmişe takılıp orada kalmak değildir. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımaktır" şeklide konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, cimnastik salonunun uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Türk sporuna katkı sağlayacak bir salondur. Türkiye'deki cimnastik olimpiyatları burada yapılacak. 9 ayda 4 bin çocuğa eğitim verdik. Şu anda 600 çocuk eğitim almaya devam ediyor. Büyük başarılara da imza atıyorlar. 25 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. İnanıyorum ki bu salonda dünya çapında madalya alacaklardır. Türkiye'nin ilk ve tek modern salonudur. 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak niteliktedir. 320 kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Türk sporuna armağan olsun" dedi.

Bütün çabalarının çocuklar için olduğunu belirten Kıçdaroğlu, konuşmaların ardından jimnastikçi çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)

