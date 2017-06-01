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Atatürk'e hakaret soruşturmasında flaş gelişme!
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Atatürk'e hakaret soruşturmasında flaş gelişme!

Atatürk'e hakaretten hakkında dava açılan Süleyman Yeşilyurt'un ilk duruşmasında tahliye kararı verildi.

Televizyon programında Atatürk ile söylediği sözler nedeniyle ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından tutuklu bulunan Süleyman Yeşilyurt'un tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Yeşilyurt savunmasında, konuşmaları Atatürk'e hakaret kastıyla söylemediğini savunarak, "Yanlış anlaşıldıysam Türk halkından özür dilerim.'' dedi.

Mahkeme, "mevcut delil durumu, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve savunmasının alınması"nı gerekçe göstererek, sanık Yeşilyurt'un tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Mayıs 2017'de Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) moderatörlüğünü yaptığı, Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt'un konuk olarak katıldığı ''Derin Tarih'' isimli programın yayınlandığı anımsatılıyor.

Programın bir bölümünde sanık Yeşilyurt'un Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan ile ilgili suça konu sözleri söylediği aktarılan iddianamede, ''Sanığın kullandığı ifadelerle Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü toplum ve izleyici gözünde, gittiği bir müsamerede 17 yaşında bir kız çocuğunu beğenip evlatlık alıyormuş kisvesi altında Çankaya'ya götürüp onunla aşk hayatı yaşayan bir kişi gibi lanse etmeye çalıştığı, Atatürk'ün toplum gözündeki değerini düşürmeyi, toplumun bir kesiminin sinir uçları ile oynamayı, toplumu tahrik etmeyi amaçladığı anlaşılmıştır. Dosya kapsamında tüm delillere göre sanığın atılı suçları işlediği, kamu davası açmaya yeterli delilin bulunduğu anlaşılmaktadır." deniliyor.

İddianamelerde, sanık Süleyman Yeşilyurt'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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