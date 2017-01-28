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Atatürk büstü yanındaki yangın polisi alarma geçirdi
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Atatürk büstü yanındaki yangın polisi alarma geçirdi

Antalya'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü yanında yanan kapı polisi alarma geçirdi.

Antalya'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü yanında yanan kapı polisi alarma geçirdi.
Olay saat 10.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesindeki Vali Saim Çotur İlkokulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul bahçesine giren kişi veya kişiler havanın soğuk olması nedeniyle bir tahta kapıyı Atatürk büstü yakınında duvar kenarında ısınmak amacıyla yaktı. Alevler, havanın rüzgarlı olması nedeniyle pencerelere ulaşınca kişi veya kişiler yangın büyümesin diye yanan kapıyı Atatürk büstünün kenarına getirdi.
Atatürk büstünün yakıldığını zanneden mahalleli ise durumu polise bildirdi. Vatandaşları gören şahıslar ise okul bahçesinden uzaklaştı. Okula gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk büstü yanında inceleme yaptı. Büstün herhangi bir zarar görmediği ve kişilerin ısınmak amacıyla kapıyı yaktığı belirlendi. Okul duvarında ise zarar meydana geldiği görüldü.
Polis ekipleri okulun güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)


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