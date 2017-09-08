08.09.2017 21:15 Ataşehir'de 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'de 7 katlı bir binanın çatısı izolasyon çalışmalarının ardından alev aldı. İstanbul Ataşehir'de 7 katlı bir binanın çatısı izolasyon çalışmalarının ardından alev aldı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Alanaldı Caddesi Ertaş Sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışması yapan işçiler çalışmalarını bitirip binadan ayrıldı. Kısa bir süre sonra ise binanın çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Çatının biranda alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binayı tahliye ederek söndürme çalışmalarına başladı. Çevrede paniğe neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, vatandaşların caddede toplanarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasını izlediği görüldü. Bazı vatandaşlarda söndürme çalışmalarını telefonuyla görüntüledi.

Yangını fark ederek itfaiye haber veren bir vatandaş, "Bir anda dumanları gördük. En üst katta dairede kimse yok sanırım. Apartmanın zillerini çaldık, dışarı çıkmalarını söyledik. Sonra boşalttılar zaten apartmanı" dedi.

(Metin Başar / İHA)

