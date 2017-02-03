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Ataş'ın hedefinde CHP vardı
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Ataş'ın hedefinde CHP vardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 'Ne kadar ülke düşmanı terör örgütü varsa CHP ile aynı safta yer aldılar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Ne kadar ülke düşmanı terör örgütü varsa CHP ile aynı safta yer aldılar" dedi.
AK Parti Bolu İl Teşkilatı 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş bir katılımla Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. AK Partili belediye başkanları, meclis üyeleri, teşkilat başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Referandumda hayır diyerek yan yana gelenlere bir bakın; CHP, HDP, DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ. Bütün millet düşmanı, ülke düşmanı ne kadar terör örgütü varsa CHP ile birlikte aynı safta yer aldılar" dedi.
Mecliste AK Parti ve MHP milletvekillerinin şer odaklarına rağmen adam gibi bir duruş sergilediklerini ifade eden Ataş, "Bu milleti ve ülkeyi seven, hizmet etmek isteyen ve bugüne kadar hizmet edenler de aynı safta yer aldılar. Bu millet bir kez daha son yüzyılın en önemli projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili Mecliste kahramanca AK Parti grubu ve MHP grubu mensuplarının mücadele etmek suretiyle 11 gün ve gece bütün şer odaklarının baskılarına rağmen, Meclisteki tüm çirkefliklere rağmen adam gibi bir duruş sergilemek suretiyle bu milletin temsilcisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 339 oy bütünü üzerindeki oylamayla evet demek suretiyle Anayasa değişikliği metni Meclisten geçti ve dün akşam Meclis Başkan Vekilimiz aracılığıyla bu teklif metni Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırıldı" şeklinde konuştu.

"HANİ BUNLAR 'HALKÇI'YDILAR"
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 2016 yılındaki haberleşme gideriyle ilgili de konuşan Ataş, "Yazıklar olsun. 1 milyon 700 bin liralık faturayı utanmadan bu millete ödetmenin gayreti içerisindeler. Parti yönetimi bunun hesabını soracağına utanmadan, sıkılmadan milletvekillerini savunuyorlar. Niye savunuyorsunuz, yani sana sınırsız yetki verilmiş diye sen kalkıp milletin parasını hovardaca kullanma hakkına sahip değilsin. Böyle bir şeye hakkın var mı, yok. İşte tüm bu olumsuzlukların önüne geçileceği bir halk oylamasını Allah nasip ederse hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"TERÖRİSTLERLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞIYORUZ"
14 yıldır terörle adam gibi mücadele ettiklerini belirten Ataş, "Özellikle 2016 ve 2017 yılları içerisinde Fırat Kalkanı Operasyonu'yla bu ülkenin üzerinde plan yapıp, bu ülkeyi işgal etmek isteyen zihniyetlerle, teröristlerle Fırat Kalkanı Operasyonu'yla göğüs göğüse çarpışıyoruz. İşte halk oylaması sayesinde Türkiye'nin üzerinde hesap yapanlar da oturup şöyle bir hizaya gelecekler" şeklinde konuştu.
(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)
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