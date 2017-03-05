Atanamayan eşine destek olmak istedi: Tavuk çiftliği kurdu

Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Selma Baz, atanamayan eşine destek olmak için 'Genç Çiftçi' projesi çerçevesinde tavuk çiftliği kurdu.

Batman'ın Sason ilçesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Selma Baz, atanamayan eşine destek olmak için "Genç Çiftçi" projesi çerçevesinde tavuk çiftliği kurdu.

Sason'da evli ve 2 çocuk annesi Selma Baz, ücretli öğretmenlik yapan ve atanamayan eşi Erol Baz'a ailesinin hayatını idame ettirme konusunda yardımcı olabilmek için "Genç Çiftçi" projesine başvurarak, tavuk çiftliği kurdu. 600 tavuğu olan Selma Baz, her sabah bu tavuklardan aldığı yumurtaları kolileyerek satıyor.

İşini severek yaptığını belirten Selma Baz, "Eşime destek olabilmek için kafa yormaya başladım. Ancak ilçe küçük bir yer olduğu için ne yapacağıma karar veremedim. Eşimle konuşurken çiftliklerden bahsedince kafama yattı. 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvurdum. Kısa sürede başvurum kabul edildi. Çiftliğimizi kurduk ve çocuklarımla beraber tavukları besliyoruz. Arkadaşlar yanıma geliyor, burada sohbet edip çay içiyoruz. Günlerim piknik havasında geçiyor" dedi.



"DEVLET SAYESİNDE GÜZEL BİR GELİRİMİZ OLDU"

Erol Baz ise, eşinin evde sıkıldığını ve kendisine destek olmak için sürekli kafa yorduğunu belirterek, "Devlet desteği ile çiftliğimizi kurduk. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Okul çıkışı ben de çiftliğe gelip, eşime yardım ediyorum. Eşimin topladığı yumurtaları çarşıya götürüp satıyorum" diye konuştu.

Çiftlikten yumurta satın alan Savaş Çiftçi ise, ilçede bir tavuk çiftliğinin olmasının kendileri için faydalı olduğunu anlattı.

(Sayım Özmen / İHA)