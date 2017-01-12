'Atambayev'in FETÖ'den para aldığını düşünüyorum!'

Daha önce FETÖ'den ayrılan tanık Hayati Küçük, Kızgız Cumhurbaşkanı hakkında çok çarpıcı iddiada bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tanıklığına başvurulan eski örgüt mensubu Hayati Küçük, kendisinin de görev yaptığı Gürcistan'da örgüt faaliyetleriyle ilgili her ay ABD, İngiltere, İsrail Büyükelçiliğine rapor verildiğini söyleyerek, "Neden buralara rapor veriyoruz?' dedik, ciddi kavgamız oldu.

CIA VE FBI İLE BAĞLANTILI ÖĞRETMENLER

Bize öğretmen olarak gelen Amerikan vatandaşları vardı. Daha sonra bunların CIA, FBI ile bağlantılı olduklarını fark ettik. Okullar ABD'den gelen heyetçe teftiş ediliyordu. Bu milletin parasıyla yapılan kurumların raporlarının neden buraya verildiğini düşündüm. Bu, her ülkede yapılıyormuş." dedi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI PARA ALIYOR

Süreç içinde örgütün etkin olduğu bazı ülkelerin ise kendi illerine para göndermeye başladığını dile getiren Küçük, örgütün, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bürokrat, yargı mensubu, siyasetçi kişilere de para dağıttığını ifade etti. "Anayasa mahkemesi başkanından başlar, milli eğitim bakanına kadar gider. Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanının bile bu yapıdan para aldığını düşünüyorum." diyen Küçük, örgütün, ABD'de de Hillary Clinton'a destek verdiğini savundu.

YABANCI ÜLKELERDE DAHA KOLAY HİMMET TOPLANIYOR

Örgütün yurt dışında da "himmet" topladığını söyleyen Küçük, "Yabancı ülkelerde himmet daha kolay toplanıyordu. İş adamları cemaate mahkumdu. Yoksa canına okurlardı. Hayati tehlikesi de olabilir, dükkanı, fabrikası da kapatılabilirdi." ifadelerini kullandı. Küçük, o dönemde, Gülen'in Papa ile görüşmesinin örgüt için dünyada güzel şeyler doğuracağının söylendiğini, hatta görüşmenin fotoğraflarını ve görüntülerini bunun için kullandıklarını bildirdi.

KİLİSELERE EL ALTINDAN YARDIM

Gürcistan'da örgüte ait bir kurum için tahsis edilen arazinin görüntülerini gösterdiği Fetullah Gülen'in, "Hayati Bey, bu yerin durumunu kilise biliyor mu?" diye sorduğunu kaydeden Küçük, örgütün, zaman zaman kiliselere de el altından yardımda bulunduğunu anlattı.

300 BİN DOLAR RESTORASYON PARASI

Küçük, Fetullah Gülen'e, "Vali, 'Burada tarihi kilisemiz var, bunu restore etmek lazım'' dedi. "Valinin böyle bir şartı var" dediğini ifade ederek, restorasyonun maliyetinin 10-15 milyon dolar gibi bir rakam tuttuğunu, görüşmeler sonucunda "Bütünüyle yapmayalım, yardımda bulunalım." denilerek, 300 bin dolar restorasyon için verildiğini kaydetti.