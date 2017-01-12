Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Atambayev'in FETÖ'den para aldığını düşünüyorum!'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Atambayev'in FETÖ'den para aldığını düşünüyorum!'

FETÖ/PDY soruşturma davasında ifadesine başvurulan eski örgüt mensubu Hayati Küçük inanılmaz itiraflarda bulundu. Küçük'ün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'le ilgili iddiası ise bomba...Meğer Atambayev FETÖ'den para alıyormuş.

Daha önce FETÖ'den ayrılan tanık Hayati Küçük, Kızgız Cumhurbaşkanı hakkında çok çarpıcı iddiada bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tanıklığına başvurulan eski örgüt mensubu Hayati Küçük, kendisinin de görev yaptığı Gürcistan'da örgüt faaliyetleriyle ilgili her ay ABD, İngiltere, İsrail Büyükelçiliğine rapor verildiğini söyleyerek, "Neden buralara rapor veriyoruz?' dedik, ciddi kavgamız oldu.

CIA VE FBI İLE BAĞLANTILI ÖĞRETMENLER

Bize öğretmen olarak gelen Amerikan vatandaşları vardı. Daha sonra bunların CIA, FBI ile bağlantılı olduklarını fark ettik. Okullar ABD'den gelen heyetçe teftiş ediliyordu. Bu milletin parasıyla yapılan kurumların raporlarının neden buraya verildiğini düşündüm. Bu, her ülkede yapılıyormuş." dedi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI PARA ALIYOR

Süreç içinde örgütün etkin olduğu bazı ülkelerin ise kendi illerine para göndermeye başladığını dile getiren Küçük, örgütün, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bürokrat, yargı mensubu, siyasetçi kişilere de para dağıttığını ifade etti. "Anayasa mahkemesi başkanından başlar, milli eğitim bakanına kadar gider. Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanının bile bu yapıdan para aldığını düşünüyorum." diyen Küçük, örgütün, ABD'de de Hillary Clinton'a destek verdiğini savundu.

YABANCI ÜLKELERDE DAHA KOLAY HİMMET TOPLANIYOR

Örgütün yurt dışında da "himmet" topladığını söyleyen Küçük, "Yabancı ülkelerde himmet daha kolay toplanıyordu. İş adamları cemaate mahkumdu. Yoksa canına okurlardı. Hayati tehlikesi de olabilir, dükkanı, fabrikası da kapatılabilirdi." ifadelerini kullandı. Küçük, o dönemde, Gülen'in Papa ile görüşmesinin örgüt için dünyada güzel şeyler doğuracağının söylendiğini, hatta görüşmenin fotoğraflarını ve görüntülerini bunun için kullandıklarını bildirdi.

KİLİSELERE EL ALTINDAN YARDIM

Gürcistan'da örgüte ait bir kurum için tahsis edilen arazinin görüntülerini gösterdiği Fetullah Gülen'in, "Hayati Bey, bu yerin durumunu kilise biliyor mu?" diye sorduğunu kaydeden Küçük, örgütün, zaman zaman kiliselere de el altından yardımda bulunduğunu anlattı.

300 BİN DOLAR RESTORASYON PARASI

Küçük, Fetullah Gülen'e, "Vali, 'Burada tarihi kilisemiz var, bunu restore etmek lazım'' dedi. "Valinin böyle bir şartı var" dediğini ifade ederek, restorasyonun maliyetinin 10-15 milyon dolar gibi bir rakam tuttuğunu, görüşmeler sonucunda "Bütünüyle yapmayalım, yardımda bulunalım." denilerek, 300 bin dolar restorasyon için verildiğini kaydetti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
İstanbul hava durumu karlı mı? Kar geri mi gelecek?
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
FETÖ'nün 3 bin kişilik fuhuş çetesi başındaki bomba isim!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
BM Genel Sekreteri Guterres: Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesaj
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Erdoğan Akar'ı kabul etti
Uğur Acar davası ertelendi
Uğur Acar davası ertelendi
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Derviş Zaim: Seyirciyi kaçırttık
Eski başbakan kefaletle serbest
Eski başbakan kefaletle serbest
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
Fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL hibe
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
CHP kürsü işgalinin gerekçesini anlattı
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar
Çığ altında kalan vatandaşı böyle kurtardılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English