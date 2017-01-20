Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan karlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliğine Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk, Konuk'tan boşalan müsteşar yardımcılığına ise Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar atandı. Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliği görevine Gelir İdaresi Grup Başkanı Tahir Erdem tayin edildi. (Caner Ünver/İHA)
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