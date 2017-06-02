Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Refik Tuzcuoğlu, İçişleri Bakanlığı Müşavirliğine Hünkar Koçali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ramazan Gencan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1. Hukuk Müşavirliğine Nuray Bilgin Demir atandı.

Ataması yapılan isimler arasında yer alan Hükar Koçali, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptığı dönemde özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.

(Caner Ünver / İHA)