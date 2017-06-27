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Atama bekleyen öğretmenlere müjde
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Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mülakatları tamamlanan 20 bin öğretmenin atamasının gelecek ay yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mülakatları tamamlanan 20 bin öğretmenin atamasının gelecek ay yapılacağını söyledi.
Bakan Yılmaz, Ankara'dan kara yolu ile bir dizi programlara katılmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz, Sivas Belediyesi tarafından Şeyhşamil Mahallesi'ne yapılan Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, "Öğrencilerimize, evlatlarımıza 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerleri kazandırmak istiyoruz. Bunun için de biz Türkiye olarak milli gelirin 5,8'ini eğitime ayırıyoruz. OECD ülkeleri bize göre eğitime milli gelirlerden daha az oran ayırmaktalar. Biz onlardan çok ayırıyoruz. Bugün 18 milyona yakın da bizim bakanlığımız bünyesinde 7 milyonun üzerinde yükseköğrenim de var. Toplam 25 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Türkiye'nin yarınını işte bu 25 milyon insan şekillendirecektir" dedi.

"YENİ MÜFREDAT İÇİN 51 PROGRAM HAZIRLANDI"
Öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin sunulması için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "İstiyoruz ki evlatlarımıza gerçekten çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandıralım. Bunun için ne yapıyoruz? 2005'te değiştirilmiş olan müfredatı değiştiriyoruz. Normalde her yılda 5 bir müfredatların değiştirilmesi lazım. Bize gelene kadar 2010'da değiştirilmesi lazım. Son değiştirilmesinden bu zamana kadar 12 yıl geçmiş. Ama normal değiştirilmesinden bu zamana kadar 7 yıl geçmiş yani geçmişte beklenilen şeyleri şimdi biz yaptık. 51 program hazırlandı. Onayı alındı. İnşallah kitapları yazılıyor. Önümüzdeki 1,5 ve 9'uncu sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonraki 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıflar, 6,7 ve 8'inci sınıflar ile 10,11,12'inci sınıflar eğer yapabilirsek gece gündüz çalışacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olacağız. Biz bunu verirsek inşallah o zaman evlatlarımız ve öğrencilerimiz bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, bilgiyi ve teknolojiyi aynı zamanda üreten olacak. Gaye kullanmak değil, üretici kılmaktır. Allah nasip ederse bu yeni müfredatla evlatlarımızı bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitime kavuşturacağız" diye konuştu.

"SON BİR YILDA EĞİTİMDE ÖNEMLİ YENİLİKLER YAPTIK"
Ekonomide dünyada ilk 20 ülkenin içinde olmayı eğitim sistemine borçlu olduklarını ifade eden Bakan Yılmaz, "Peki niye ilk 10'a giremedik onu da eğitimimize borçluyuz çünkü daha yüksek nitelikli ürünler üretemiyoruz. Niçin eğitimde eksiklikler var. Fakat birçok şeyi başardık. İlk 20 ülkenin arasına girmek başarıdır. Ama dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek istiyorsak daha çok çalışmamız lazım. Gerçekten milli eğitimde her dönemde çok önemli reformlar hayata geçirildi. Her yenilikte yeni bir kazanım getirdi evlatlarımıza. Son bir yılda da gerçekten zorlu bir dönemden geçtik. Önemli yenilikleri de bu dönemde eğitime kazandırdık. Bir yıl içerisinde 20 bin derslik yaptık. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. 20 bin öğretmenin mülakatını yaparak atamasını gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenin de mülakatını tamamladık. Önümüzdeki ay atamasını yapacağız. Dershanelerin tek bilim dalında açılabileceğini dair kanuni değişiliklik yaptık. Etüt merkezlerini kapattık. Çıraklık eğitim merkezini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Çünkü eğer iyi çırak yetiştiremezsiniz o zaman el sanatlarınız, esnafınız, küçük sanayiciniz ölür" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler kurdele kesere mesire alanının açılışını yaptı. Yılmaz, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.
(Aydemir Kadıoğlu - Uğur Yiğit / İHA)

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