Atalay Filiz'in cezası belli oldu

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz hakkında Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını verdi.

