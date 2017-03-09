Atalay Filiz'in cezası belli oldu

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz hakkında Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını verdi.
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