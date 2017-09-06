06.09.2017 18:40 Ataköy'de rastgele ateş eden şahıs polisi alarma geçirdi

İstanbul Ataköy'de 9 katlı binadan parka doğru rastgele ateşe ettiği iddia edilen bir şahıs polisi harekete geçirdi. İstanbul Ataköy'de 9 katlı binadan parka doğru rastgele ateşe ettiği iddia edilen bir şahıs polisi harekete geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ataköy 5.Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre 9 katlı binanın üst katından bina önünde bulunan Kavaklı Parka bir şahıs tarafından ateş edildi. Şahsın ateşi sonucu saçmalardan kaynaklı yaralı olduğu söylenildi. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve resmi polis unsurları sevk edildi.

Öte yandan şahsın hala bina içerisinde olduğu ve özel harekatın da bina içerisine girdiği öğrenildi.

(Mehmet Başa/İHA)

