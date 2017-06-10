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At sırtında deniz keyfi
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At sırtında deniz keyfi

Hatay'ın bunaltıcı sıcağında sporcularla birlikte denize giren atlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hatay'ın bunaltıcı sıcağında sporcularla birlikte denize giren atlar renkli görüntüler oluşturdu.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kentte hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. Payas ilçesinde atlı okçuluk sporcularının idmanları ise sahillere taştı. Genç sporcular, Güneş, Turan, Mirzat ve Ateş isimli atlarının sırtında denizin tadını çıkarttı. Denizden çıkıp dört nala koşan atlar zaman zaman kum banyosu da yaptı.
Denizin atlara keyif vermesinin yanı sıra yaralarına da iyi geldiğini belirten sporcular, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını, bu uygulamayı haftada bir defa yaptıklarını, at binmek isteyen vatandaşlara ise bir spor kulübü bünyesindeki pistte eğitim verdiklerini söyledi.
(Nuri Pir - Erdal Can İçelli / İHA)

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