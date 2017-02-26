Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!

Başkent'te, maskeli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan astsubay, evinin önünde hayatını kaybetti.

ANKARA'da, evinin önünde maskeli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan astsubay, esrarengiz bir cinayete kurban gitti.

Olay, saat 23.30 sularında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Astsubay Başçavuş Bekir U. (37), Güçlükaya Mahallesi Eğri Sokak'ta bulunan evinin önünde, yüzleri maskeli 3 şahsın saldırısına uğradı. Saldırganlar astsubayı bıçak darbeleriyle yaraladıktan sonra, otomobille olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Bekir U., sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil arama çalışması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

EŞİ FENALAŞTI

Saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubayın, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, Bekir U.'nun fenalaşan eşine müdahalede bulundu. Astsubayın cansız bedeni, cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
MHP'nin neden 'evet' dediğini anlattı
Pas savaşları yaşanacak
Arjantin'de futboldaki belirsizlik sürüyor
2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında
Kılıçdaroğlu partililerine hitap etti
Hemzemin geçitte korkutan kaza
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
7 bin bekçi alınacak!
7 bin bekçi alınacak!
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
MHP'nin neden 'evet' dediğini anlattı
MHP'nin neden 'evet' dediğini anlattı
Pas savaşları yaşanacak
Pas savaşları yaşanacak
Arjantin'de futboldaki belirsizlik sürüyor
Arjantin'de futboldaki belirsizlik sürüyor
2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında
2726 gün sonra Galatasaray deplasmanında
Kılıçdaroğlu partililerine hitap etti
Kılıçdaroğlu partililerine hitap etti
Hemzemin geçitte korkutan kaza
Hemzemin geçitte korkutan kaza
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
13 PKK'lı terörist öldürüldü
13 PKK'lı terörist öldürüldü
Hocalı katliamı kurbanları anıldı
Hocalı katliamı kurbanları anıldı
'Yalan söyleyerek korkutmaya çalışıyorlar'
'Yalan söyleyerek korkutmaya çalışıyorlar'
Granger'den şok iddia !
Granger'den şok iddia !
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English