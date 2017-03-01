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Astropay Nasıl Kullanılır Komisyon Ödenir mi Nerelerde Geçerlidir?
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Astropay Nasıl Kullanılır Komisyon Ödenir mi Nerelerde Geçerlidir?

Astropay kart, kullanılması en kolay olan ön ödemeli gereçlerden bir tanesidir. Kullanım esnasında karşınıza çıkacak tek işlem, elinizde bulunan yani astropay satın al ile elde ettiğiniz pin kodunun sisteme girilmesidir. Güvenlik kodu olarak ifade edilen ve 16 adet rakamdan gelen bu pin kodu, sizin kartınız veya harcamada gireceğiniz şifre anlamına gelecektir. Kullanılması konusunda sistemi destekleyen bir online mağazayı bulmanız, bu online mağazadan ürün ya da hizmeti beğenmeniz ve ödeme aşamasına kadar ilerlemeniz gerekecektir. Ödeme aşamasına geldiğinizde, ödeme seçenekleri arasından astropay seçeneğini bulmalı, ödeme formu içerisinde astropay hanesinin açılmasını sağlamalısınız. Bu işlem yapıldıktan sonra, 16 haneli pin kodunun girileceği bir bölüm ile karşılaşırsınız. Bu bölüme bayi tarafından size verilmiş olan güvenlik kodunu girer, ödeme yapacağınız miktarı kontrol eder, doğruluğundan emin olur ve ödemeye onay verir iseniz, kullanım işlemini tamamlamış olursunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, ödeyeceğiniz para biriminin dolar olduğudur. karşı tarafın hesabına geçecek para dolardır diğer Önemli bir detay da eğer harcamadan sonra kartın içerisinde para kalmış ise, bunu ikinci defa kullanma şansınızın bulunmayacağıdır.

Astropay Ödemelerinde Komisyon Alınır mı?

Astropay al ile elde ettiğiniz kartınızı kullanma aşamasında, ödeme yaptığınız mağazalar ya da para transfer işlemi yaptığınız siteler, sizlerden herhangi bir komisyon almayacaktır. Ürünün ya da hizmetin bedeli karşı tarafa birebir yani aynı miktarda aktarılacaktır. Bedelin içerisinden ya da kartınız içerisinden herhangi bir işlem ücreti ya da komisyon alınmayacaktır. Ön ödeme miktarınız net olarak harcanacak ve hiçbir şekilde ek masraf ile sizlerin karşısına çıkılmayacaktır.

Astropay Kart Nerelerde Geçerlidir?

Astropay kart kullanım alanları, online mağazalar ve bu alanda ödemeyi kabul eden sitelerdir. Kartınızı hem online alışverişlerin ödeme aşamasında kullanabilir, hem de para transfer etmek istediğiniz siteler de kullanabilirsiniz. Hangi sitelerin ya da hangi online mağazaların bu sistemi desteklediğini merak ediyor iseniz, ödeme yöntemleri ya da para yatırma yöntemleri başlıklı bölümlerini incelemelisiniz. Mutlaka sistemin adını ya da logosunu ödeme yöntemleri arasında görürsünüz. Bu sistemi destekleyen mağazalar, anlık ödeme sistemi ve komisyonsuz ödeme sistemi esaslarına göre çalışmaktadır. Yapacağınız ödemeler neticesinde, kartınız ile ilgili herhangi bir güvenlik problemi ya da kullanım problemi yaşamanız mümkün değildir. Karşılaşacağınız en büyük sorun, alışveriş miktarı ile ön ödeme miktarının birbirini tutmamasıdır. Diğer bir ifade ile kart bedelinden düşük miktarda alışveriş yapmanızdır. Böyle bir durumda da endişelenmenize gerek yoktur. Kartı satın aldığınız yetkili temsilci ile irtibata geçebilir ve astropay bozdurma işlemini talep edebilirsiniz. Bu işlemin neticesinde de, yetkili temsilci kart içerisinde kalan parayı Türk lirasına çevirecek ve sizin isminize tanımlı olan, vereceğiniz hesap numarasına gönderecektir.

https://www.astropaykartal.gen.tr/

 

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