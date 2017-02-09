09.02.2017 15:26 Astronot ve kozmonotlar zorlu eğitimlerden geçiyor

NASA astronotu Andrew Fuestel, Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Artemyev ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevleri öncesinde 3 günlük yoğun kış eğitiminden geçiyor. NASA astronotu Andrew Fuestel, Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Artemyev ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevleri öncesinde 3 günlük yoğun kış eğitiminden geçiyor.

NASA astronotu Andrew Fuestel, Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevleri öncesinde kış eğitiminden geçiyor. Başkent Moskova yakınlarında bulunan Rusya Uzay Eğitim Merkezi'ndeki ormanlık alanda 3 günlük zorlu eğitimde ter döküyor. Astronot ve kozmonotlar eğitim kapsamında, geçen yıl kampta kullandıkları paraşütten kulübe yaptı. Olumsuz koşullarda günlerce kurtarılmayı bekleyen astronotların kapsülünün patlama ihtimalinden dolayı astronot ve kozmonotlar kampta iniş kapsülü kullanma eğitimini aldı. Astronotlar bu kampta iniş kapsüllerini kullanmayı, farklı materyalleri yeniden işe yarar hale getirmeyi, olumsuz koşullarda karşılaşılabilecek durumlar için eğitim alıyor. Haritada görülmeyen bu alanda astronotlar ateş yakma ve hayvanlardan uzak kalma gibi bir diğer eğitimden de geçiyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından işletilen Moskova'ya 48 kilometre uzaklıkta olan bölgede kurulan Kozmonot Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar 30 farklı ülkeden 400 astronot ve kozmonot eğitimden geçti.



