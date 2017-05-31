Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor tur atladı

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Acıbadem Üniversiteyi yenerek bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında Acıbadem Üniversiteyi yenerek bir üst lige çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol 1. Lig Play-Off maçında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Acıbadem Üniversite karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Spor salonunda gerçekleşen müsabakada Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor rakibini 75-56 mağlup ederek üst lige çıkmaya hak kazandı. Müsabaka sonrasında bir açıklama yapan tecrübeli basketbolcu Kerem Gönlüm, "Söylenecek çok fazla şey var. Bir hedefimiz vardı, sakatlıklar olsun, olumsuzluklar olsun çok zor günler geçirdik ama şimdi şampiyonluğa çıktık kupayı almak için Eskişehir'e gideceğiz, maçı da kazandık. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Sakarya halkına hediye ediyoruz, herkesin emeğine sağlık" dedi.

Müsabaka sonrası kapalı spor salonu önünde bekleyen yüzlerce taraftar, takımın otobüse giderken şampiyonluk kutlaması yaptı. Tecrübeli basketçi Kerem Gönlüm, taraftarlara üçlü çektirdi. Takım daha sonra spor salonunda ayrıldı.

(Remzi Şimşek /İHA)