06.02.2017 10:08 Astana Zirvesi başladı

Suriye'deki ateşkesin ele alındığı Astana Zirvesi başladı. Suriye'deki ateşkesin ele alındığı Astana Zirvesi başladı.

Türkiye, Rusya ve İran, 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından Suriye'deki ateşkesi ele almak adına bir kez daha masaya oturdu. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, İran, Rusya ve BM temsilcilerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşmelere başladığını duyurdu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uzmanların Suriye'deki ateşkesin uygulanmasını ele alacaklarını ifade ederek, "Toplantılara ilk kez Ürdün'den temsilcinin katılması bekleniyor" dedi. Sözcü, görüşmede ateşkesin uygulanması, Suriye'deki silahlı muhaliflerin ateşkese ilişkin önerilerin tartışılması ve nasıl uygulanabileceği konularının ele alınacağını aktardı.

Astana'da yapılan ilk görüşmelerin ardından yayınlanan ortak bildiride Türkiye, İran ve Rusya'nın üçlü mekanizma kurmasına karar verilmişti.



