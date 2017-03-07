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'Astana'yı Cenevre'ye alternatif değil tamamlayıcı gördük'
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'Astana'yı Cenevre'ye alternatif değil tamamlayıcı gördük'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiklerini belirterek, 'Astana'yı hiçbir zaman Cenevre'ye alternatif değil tamamlayıcı gördük. Rusya ile önemli adımlar attık. Bunun sonucunu almaya başladık' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Astana'yı hiçbir zaman Cenevre'ye alternatif değil tamamlayıcı gördük. Rusya ile önemli adımlar attık. Bunun sonucunu almaya başladık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda çok sayıda ülkenin İstanbul başkonsolosları, fahri konsolosları ve dış temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Çok boyutlu dış politikamızı her alanda sürdürmeye çalışıyoruz. Girişimci ve vicdani dış politikamızı ön plana çıkarıyoruz. Bazen dostlarımızın rahatsız olduğunu görüyoruz. Hatta 'eksen kayması' sorgulamalarını da görüyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz kötü olduğu dönemde 'aman kriz olmasın iyileştirin' derken, şimdi 'niye normalleşti' diyenlerin de görüyoruz. O dostlarımıza bir hatırlatalım. Bizi zemin kayması var diye sorgulayan sizler, o ülkelere iyi derece ilişkiler kuruyorsunuz. Sizinki eksen kayması olmuyorsa bizimki niye olsun" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ ALICI STRATEJİ UYGULADIĞINIZ ZAMAN AKSAKLIKLAR DA OLSA MESAFE KAT EDEBİLİYORSUNUZ"
Suriye'deki ateşkesin kalıcı olması için temennilerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İslam karşıtlığı, anstimesitiz, Hristiyan karşıtlığı ırkçılık var. Ne kadar karşıtlık varsa hepsini yaşıyoruz. Bunu sadece diğerlerini değil halklarımızı da sarstığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Finlandiya ile yürüttüğümüz barış için arabuluculuk inisiyatifliğine de ihtiyacımız var. Krizleri aşmak için çaba sarf etmek lazım. Girişimci dış politikamızın en önemli sonuçlarından biri özellikle Rusya ile birlikte Halep'ten 45 bin insanın kurtarılması ve ateşkesin Suriye geneline yayılması, siyasi sürecin tekrar başlaması. Astana'yı hiçbir zaman Cenevre'ye alternatif değil tamamlayıcı gördük. Rusya ile önemli adımlar attık. Bunun sonucunu almaya başladık. İnşallah Suriye'de ateşkes kalıcı olur, ülke geneline yayılır, teröristlerden ülke temizlenir, siyasi çözüm gerçekleşir. En büyük arzumuz budur" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile birlikte önemli mesafeler katettiklerini belirterek, "İran'la 4 tur ikili görüşme yapık. Oturup konuştuğumuzda görüş birliği var ama uygulamada yok. Rusya ile oturduk konuştuk, kararlar aldık, sonuç elde ettik, beraber uyguladık, şimdi denetimini beraber yapıyoruz. Sonuç alıcı strateji uyguladığınız zaman aksaklıklar da olsa mesafe kat edebiliyorsunuz" dedi.

"DOSTLARIMIZDAN BİRAZ DA KÜLFET PAYLAŞIMI BEKLİYORUZ"
"Vicdani ve insani dış politikayı ihmal etmemek lazım" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim önceliklerimizden biri de bu. Bugün Afrika açılımımız ortaklık politikasına dönüştüyse, vicdani politikamızın karşılık bulmasıdır. 2016 yılında ABD'den sonra dünyada ikinciyiz. Milli gelire göre açık ara dünyada birinci sıradayız. İnsani yardımlarımızı ve kalkınma yardımlarımızı sorunların yaşandığı ülkeler ulaştırmamız lazım aksi takdirde hepimizin karşı karşıya kaldığımızı sınamaların boyutu artar. Suriyeliler konusunda yaptıklarımız görüyorsunuz. Dostlarımızdan biraz da külfet paylaşımı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"KIBRIS İÇİN SAMİMİ GAYRETLER SARF EDİYORUZ"
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili, "Kıbrıs'ta çözüme ulaşmak için samimi gayretler sarf ediyoruz. Rum kesimine seçim ortamına girilmeye başlandı. Daha önce kabul etmelerin rağmen Rum tarafının inkarı müzakereleri aksatmaya başladı. Biz samimi çaba sarf ettik. 5'li konferans için o nedenle ısrar ettik. Umarız bu hatalardan dönülür ve biz de süreci destekleriz. Bölgemizde çok sorun var, krizler var. Dondurulmuş itilafların çözümü konusunda umut da yok. Bir tek umut Kıbrıs'ta var. Bu çözülürse diğerlerinin çözümüne de katkı sağlar" diye konuştu.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra yabancı ülkelerin temsilcilerine referandum sürecini ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattı.
(Murat Horoz / İHA)

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